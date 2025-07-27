بعد التهديد باتخاذ إجراء قانوني.. نوتنجهام يعلن تجديد عقد جيبس وايت

الأحد، 27 يوليه 2025 - 00:49

كتب : FilGoal

مورجان جيبس وايت

أعلن نادي نوتنجهام فورست تجديد عقد لاعبه مورجان جيبس وايت.

مورجان جيبس وايت

النادي : نوتنجهام فورست

نوتنجهام فورست

وكشف النادي أن العقد الجديد يمتد حتى صيف 2028.

وكان عقد مورجان ينتهي في 2027.

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وكان جيبس وايت قريبا من الانتقال إلى توتنام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل أن يهدد نوتنجهام باتخاذ إجراء قانوني ضد توتنام للاتفاق مع مورجان لضمه.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن النادي يعتقد أن توتنام تحدث مع اللاعب دون إذن وكذلك خرق السرية فيما يتعلق بقيمة الشرط الجزائي بسبب المطابقة مع عرضه تماما.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي لجيبس وايت 60 مليون جنيه إسترليني.

ويعد جيبس وايت من أهم الأسماء التي رشحت للانضمام لمانشستر سيتي في وقت سابق قبل أن يضم الفريق كل من ريان شرقي وتيجاني رينديرز.

وساهم مورجان الموسم الماضي في تسجيل 7 أهداف وصناعة 10 ساهمت في تأهل فورست لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي باحتلال المركز السابع.

وإجمالا خلال 3 مواسم سجل 18 هدفا وصنع 28 في 118 مباراة بقميص فورست.

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