بعد التهديد باتخاذ إجراء قانوني.. نوتنجهام يعلن تجديد عقد جيبس وايت

أعلن نادي نوتنجهام فورست تجديد عقد لاعبه مورجان جيبس وايت.

وكشف النادي أن العقد الجديد يمتد حتى صيف 2028.

وكان عقد مورجان ينتهي في 2027.

A statement of intent from our owner Evangelos Marinakis, as Morgan Gibbs-White signs a record deal at the Club until the summer of 2028. 🤝 pic.twitter.com/WhvuhecdhI — Nottingham Forest (@NFFC) July 26, 2025

وكان جيبس وايت قريبا من الانتقال إلى توتنام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل أن يهدد نوتنجهام باتخاذ إجراء قانوني ضد توتنام للاتفاق مع مورجان لضمه.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن النادي يعتقد أن توتنام تحدث مع اللاعب دون إذن وكذلك خرق السرية فيما يتعلق بقيمة الشرط الجزائي بسبب المطابقة مع عرضه تماما.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي لجيبس وايت 60 مليون جنيه إسترليني.

ويعد جيبس وايت من أهم الأسماء التي رشحت للانضمام لمانشستر سيتي في وقت سابق قبل أن يضم الفريق كل من ريان شرقي وتيجاني رينديرز.

وساهم مورجان الموسم الماضي في تسجيل 7 أهداف وصناعة 10 ساهمت في تأهل فورست لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي باحتلال المركز السابع.

وإجمالا خلال 3 مواسم سجل 18 هدفا وصنع 28 في 118 مباراة بقميص فورست.