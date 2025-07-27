أشرف نصار: حسم انتقال ربيع إلى الزمالك.. والرغبة مشتركة في استمرار فيصل معنا

الأحد، 27 يوليه 2025 - 00:17

كتب : FilGoal

أحمد ربيع - البنك الأهلي

شدد أشرف نصار رئيس البنك الأهلي على حسم الزمالك لصفقة أحمد ربيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال نصار للقناة الأولى المصرية: "تم حسم صفقة انتقال أحمد ربيع إلى الزمالك، ما أخر إتمام الصفقة هي الإجازات والإجراءات الطبيعية".

وأضاف "طارق مصطفى كان يريد ضم جناح أيسر وعندما وجدنا إمكانية من الزمالك في رحيل مصطفى شلبي أبرمنا الصفقة".

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وتابع "عندما كان الفريق في الدرجة الثانية واجه بترول أسيوط في مباراة حاسمة للصعود للدوري الممتاز ولعب مصطفى شلبي أمامنا وقلت عقب المباراة إنه لاعب جيد للغاية وأتمنى أن نضمه وبعد مفاوضات لم نتمكن من ضمه وانتقل إلى إنبي".

وواصل "مصطفى شلبي سيعود ليكون من نجوم الدوري وسينضم إلى منتخب مصر".

وتابع "الزمالك خرج رابحا ماليا من إبرامنا صفقتي سيد عبد الله وشلبي؟ أسمع هذه الأشياء ولا أعلق عليها، الجميع خرج رابحا".

وأنهى حديثه قائلا: "الرغبة مشتركة بيننا وبين أسامة فيصل للاستمرار في البنك الأهلي".

أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي يبلغ من العمر 24 عاما.

ولعب الموسم الماضي مع البنك الأهلي 31 مباراة في مختلف البطولات.

الزمالك البنك الأهلي أسامة فيصل أشرف نصار أحمد ربيع
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