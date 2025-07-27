مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد مواجهة بوركينا في تصفيات كأس العالم

الأحد، 27 يوليه 2025 - 00:14

كتب : محمد جمال

هدف تريزيجيه - مصر × بوركينا

تحدد موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن في شهر سبتمبر المقبل لخوض مواجهتي إثيوبيا ثم بوركينا فاسو في الجولتين 7 و8 من تصفيات المونديال.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تلقينا خطابا من كاف بتحديد بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر المقبل موعدا لمواجهة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026".

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وسبق أن كشف FilGoal.com في وقا سابق أن منتخب مصر يدرس خوض مباراة إثيوبيا يوم 5 سبتمبر على استاد القاهرة على أن يبدأ معسكر المنتخب في بداية الشهر ذاته.

ومن المرجح خوض 4 أو 5 جولات من بطولة الدوري قبل انطلاق المعسكر.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 2 سبتمبر على أن تنتهي يوم 10.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.

منتخب مصر بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026
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