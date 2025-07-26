نابولي يعلن استعارة فانيا سافيتش مع إلزامية الشراء.. والمقابل أعلى من شرطه الجزائي

أعلن نادي نابولي استعارة فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس مرمى تورينو مع إلزامية الشراء.

وكشف نابولي أن عقد الإعارة يمتد لمدة لموسم واحد فقط.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن إلزامية الشراء في عقد الحارس تبلغ 21.5 مليون يورو رغم أن الشرط الجزائي قيمته 20 مليون يورو.

وأوضح الموقع أن النادي الإيطالي سيدفع مبلغا أكبر ليتمكن من تقسيط المبلغ على عدة دفعات بدلا من دفعه على دفعة واحدة.

يعد فانيا هو الشقيق الأصغر لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الهلال السعودي.

ولعب فانيا من قبل في مانشستر يونايتد وسبال وأسكولي وستاندارد ليج.

وخاض فانيا في الموسم الماضي 39 مباراة مع تورينو واستقبلت شباكه 44 هدفا وحافظ عليها في 11 مباراة.

وتمكن نابولي من التعاقد مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولوكا ماريانوتشي من إمبولي بـ 9 ملايين يورو وسام بيوكيما من بولونيا مقابل 30 مليون يورو.

ورحل عن نابولي كل من ناتان إلى ريال بيتيس بـ 9 ملايين وإليا كابريلي وجيانلوكا جايتانو إلى كالياري بـ 8 و6 ملايين يورو بالترتيب.

وانتقل رافا مارين إلى فياريال معارا مقابل مليون يورو.

ويقود أنطونيو كونتي تدريب نابولي للموسم الثاني على التوالي وتوج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي للمرة الرابعة في تاريخه وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.