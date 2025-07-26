3 صفقات في يوم واحد.. الجونة يعلن تعاقداته الجديدة

أعلن نادي الجونة ضم 3 لاعبين جدد لتدعيم قائمة الفريق للموسم الجديد.

وضم النادي كل من صابر الشيمي وأحمد بلية من أسوان، وسبقهما بضم عبد الله السعيد من الإسماعيلي.

وسبق أن أعلن النادي تجديد إعارة محمد النحاس والغاني حافظ إبراهيم لموسم إضافي.

صـابر الشيـمي جـونـاوي! ✍️ نرحـب بمـدافعنا الجـديد في صفوف نـادي الجـونة! 🌟🙌🏼#SaberXElGouna pic.twitter.com/U3LqrmPvIJ — El Gouna FC (@GounaFC) July 26, 2025

صابر الشيمي صاحب الـ 32 يعود للدوري الممتاز من جديد بعدما ظهر فيه من قبل بقميص فريقي إيسترن كومباني وأسوان، ويشغل مركز قلب الدفاع.

فيما سبق أن شارك بلية صاحب الـ 25 عاما والذي يشغل مركز الظهير الأيمن مع أسوان في الدوري المصري في 3 مواسم مختلفة.

وأخيرا يشغل عبد الله السعيد صاحب الـ 24 عاما مركز الظهير الأيسر واكتفى بخوض 10 مباريات من قبل بقميص الدراويش دون أن يسجل أو يصنع.

كما جدد عقود الثنائي المخضرم نور السيد وأحمد مسعود.

ويتولى أحمد مصطفى بيبو تدريب الفريق الساحلي في الموسم المقبل خلفا لعلاء عبد العال.

من إسماعيلية للجونة، رحـبوا معـانا بالنـجم عبـدالله السـعيد. 🌟#AbdallahXElGouna pic.twitter.com/HpePczA94h — El Gouna FC (@GounaFC) July 26, 2025

ورحل عن الفريق أحمد خامد شوشة صوب غزل المحلة في صفقة انتقال حر.

وأنهى الجونة، الدوري المصري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني بمجموعة تفادي الهبوط.