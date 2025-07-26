3 صفقات في يوم واحد.. الجونة يعلن تعاقداته الجديدة

السبت، 26 يوليه 2025 - 23:34

كتب : FilGoal

الجونة - بيان

أعلن نادي الجونة ضم 3 لاعبين جدد لتدعيم قائمة الفريق للموسم الجديد.

عبد الله السعيد

النادي : الجونة

صابر الشيمي

النادي : الجونة

أحمد بلية

النادي : الجونة

الجونة

وضم النادي كل من صابر الشيمي وأحمد بلية من أسوان، وسبقهما بضم عبد الله السعيد من الإسماعيلي.

وسبق أن أعلن النادي تجديد إعارة محمد النحاس والغاني حافظ إبراهيم لموسم إضافي.

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صابر الشيمي صاحب الـ 32 يعود للدوري الممتاز من جديد بعدما ظهر فيه من قبل بقميص فريقي إيسترن كومباني وأسوان، ويشغل مركز قلب الدفاع.

فيما سبق أن شارك بلية صاحب الـ 25 عاما والذي يشغل مركز الظهير الأيمن مع أسوان في الدوري المصري في 3 مواسم مختلفة.

وأخيرا يشغل عبد الله السعيد صاحب الـ 24 عاما مركز الظهير الأيسر واكتفى بخوض 10 مباريات من قبل بقميص الدراويش دون أن يسجل أو يصنع.

كما جدد عقود الثنائي المخضرم نور السيد وأحمد مسعود.

ويتولى أحمد مصطفى بيبو تدريب الفريق الساحلي في الموسم المقبل خلفا لعلاء عبد العال.

ورحل عن الفريق أحمد خامد شوشة صوب غزل المحلة في صفقة انتقال حر.

وأنهى الجونة، الدوري المصري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني بمجموعة تفادي الهبوط.

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