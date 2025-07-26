ذا أثلتيك: إيفرتون يتوصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ لضم المغربي أزنو
السبت، 26 يوليه 2025 - 23:33
كتب : FilGoal
توصل نادي إيفرتون إلى اتفاق مع نظيره بايرن ميونيخ للتعاقد مع آدم أزنو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
آدم أزنو
النادي : بايرن ميونيخ
وبحسب موقع ذا أثلتيك فإن إيفرتون يتوصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ لضم اللاعب المغربي مقابل 9 ملايين يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت.
ووفقا للموقع فإن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية يوم الأحد المقبل تمهيدا للانضمام للنادي الإنجليزي.
ولعب آدم في صفوف لاماسيا في برشلونة منذ الـ13 من عمره قبل أن يضمه النادي البافاري.
وخرج الظهير الأيسر البالغ من العمر 19 عاما إلى بلد الوليد معارا في النصف الثاني من الموسم الماضي.
ولعب أزنو 13 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.
وينتهي عقد أزنو مع بايرن ميونيخ في 2027.
ومثل أزنو الفئات السنية المختلفة للمغرب وإسبانيا قبل أن يستقر على تمثيل بلده الأصل المغرب.
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