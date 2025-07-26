بمشاركة حجازي.. نيوم يخسر وديا من ليفانتي في ظهور جالتييه الأول

السبت، 26 يوليه 2025 - 22:35

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

خسر نيوم من منافسه ليفانتي الإسباني بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما.

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي في المباراة.

وتعد المباراة هي الأولى لكريستوف جالتييه المدير الفني الجديد للفريق.

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وتم تسجيل ثنائية ليفانتي في الدقيقة 75 و87.

ويعد حجازي هو قائد الفريق وانضم له في الصيف الماضي وتمكن من الصعود إلى الدوري السعودي.

ويسعى نيوم إلى تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع إيفان جويساند لاعب نيس الفرنسي.

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وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن نيوم في مفاوضات جادة لحسم التعاقد مع جويساند خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن نيوم مستمر في جلب الصفقات من الدوري الفرنسي، بعدما تعاقد مع ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون، وحارس مرمى نيس مارسين بولكا.

ويمتد عقد جويساند مع نيس الفرنسي حتى صيف 2027.

ولعب جويساند خلال الموسم الماضي 42 مباراة مع نيس وسجل 13 هدفا وصنع 10 آخرين بجميع المسابقات.

أحمد حجازي كريستوف جالتييه نيوم ليفانتي
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