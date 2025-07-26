عودة بعد 6 أعوام؟ رومانو: إيمرسون رويال يوقع عقود انتقاله إلى فلامنجو

وقع إيمرسون رويال لاعب ميلان على عقود انتقاله إلى فلامنجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن الظهير الأيمن وقع على عقود انتقاله لفلامنجو حتى ديسمبر 2027.

ووفقا لرومانو فإن فلامنجو أبرم الصفقة مقابل 9 ملايين يورو إلى ميلان.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي فعودة رويال إلى البرازيل ستكون بعد 6 سنوات قضاهم خارج بلاده.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى برشلونة في يناير 2019 قادما من أتلتيكو مينييرو مقابل 12 مليون يورو.

وكان ميلان قد تعاقد مع إيمرسون رويال من توتنام في الصيف الماضي مقابل 15 مليون يورو.

وحصل رويال مع ميلان على بطولة السوبر الإيطالي بعد الفوز على غريمه إنتر في الرياض.

وخاض إيمرسون رويال 26 مباراة رفقة ميلان في الموسم الماضي ولم يسجل أو يصنع أي هدف.