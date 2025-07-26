جيوكيريس: تطورت كثيرا منذ أن تركت إنجلترا.. ولهذه الأسباب انتقلت لـ أرسنال

شدد فيكتور جيوكيريس لاعب أرسنال الجديد أنه تطور كثيرا منذ أن ترك إنجلترا من قبل كما كشف أسباب اختياره الانضمام لأرسنال.

وقال جيوكيريس لموقع ناديه: "أرغب دائما في تسجيل الأهداف وأن أكون جزءا من هذا النادي، وأسجل بهذا القميص وتحت هذا الشعار أمام جميع الجماهير، لا أستطيع الانتظار ستكون لحظة مذهلة".

وأضاف "بدأت هنا في إنجلترا، ويبدو أن ذلك كان منذ وقت طويل، أعتقد أنني تطورت كثيرا منذ ذلك الحين، الآن أريد أن أثبت نفسي حقا، وأن أؤدي بشكل جيد مع الفريق".

وتابع "عندما كنت ألعب مع سبورتنج لشبونة، سجلت بعض الأهداف في دوري الأبطال، لذا أشعر أنني أستطيع أن أكون على هذا المستوى أيضا، والآن بالانضمام إلى ناد بمستوى أرسنال، أعتقد أن ذلك سيساعدني على تقديم أداء أفضل بوجود كل هؤلاء اللاعبين المميزين في الفريق، أنا متحمس جدا للبداية".

وأكمل "شعرت ببساطة أن هذا هو النادي المناسب لي، ما سمعته من ميكيل أرتيتا وأندريا بيرتا المدير الرياضي للنادي خلال حديثي معهما وما رأيته خلال السنوات الماضية من طريقة لعب الفريق جعلني مقتنعا بالانضمام له".

واستمر "عندما لعبت ضد أرسنال الموسم الماضي، شعرت حقا أنه فريق قوي جدا وكان من الصعب مواجهته".

وواصل "هذا ما جعلني أختار أرسنال، وبالطبع التاريخ الكبير للنادي وقاعدة جماهيره الهائلة كان من الرائع رؤية كل هذا الدعم الذي تلقيته حتى قبل أن أصل، هذا هو جوهر الأمر، سيكون من الرائع رؤيتهم في المدرجات أيضا".

وأنهى حديثه قائلا: "الأمر سيكون ممتعا أعتقد أننا سنخوض بعض الحصص التدريبية الجيدة، وهذا طريق رائع للتطور".

وبحسب موقع أرسنال الرسمي فإن اللاعب وقع على عقدا طويل الأمد دون الكشف عن مدته.

وأشار موقع ذا أثلتيك من قبل إلى أن أرسنال سيدفع 63.5 مليون يورو (54.8 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

ووفقا لنفس المصدر فإن عقد جيوكيريس سيمتد لـ 5 سنوات، لينتهي في صيف 2030.

وسجل جيوكيريس 54 هدفا في 52 مباراة مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي.

وافتقد أرسنال للاعب المهاجم بعد إصابتي كاي هافيرتز، وجابريل جيسوس.

وأنهى أرسنال الموسم السابق في المركز الثاني للموسم الثالث على التوالي بفارق 10 نقاط عن ليفربول البطل.

وسبق لجيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.