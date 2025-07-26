أحمد عابدين: الأهلي يفتح أبواب المجد لأي لاعب.. ونسعى للفوز بكل مباراة

السبت، 26 يوليه 2025 - 21:35

كتب : FilGoal

مران الأهلي - أحمد عابدين

شدد أحمد عابدين مدافع الأهلي أن ناديه يفتح أبواب المجد لأي لاعب.

أحمد عابدين

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عابدين للمركز الإعلامي لناديه: "وصلنا لمرحلة كبيرة من الجاهزية فيما يتعلق بالنواحي البدنية والفنية، وخضنا مباراتين وديتين، وظهر الجميع بصورة مبشرة، قبل انطلاق الموسم المقبل الذي نأمل خلاله في تقديم أفضل ما يمكن من أجل الجماهير، وعلى الصعيد الشخصي أشعر بمسئولية كبيرة تجاه ثقة الجهاز الفني".

وأضاف "تواجدي في المعسكر منحني دوافع جديدة لبذل أقصى جهد بالفترة القادمة وفخور للغاية باللعب في الأهلي، وتطلعاتي كبيرة لكي أقدم كل ما يمكن".

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وتابع "الحمد لله شاركت في أول مباراة أمام الملعب التونسي وسعيد بالأداء الذي قدمته وحققنا الفوز برباعية، ووجدت مساندة من جانب الجميع منذ اليوم الأول، وهو ما منحني المزيد من الثقة".

وأكمل "الفريق متجانس للغاية، والجميع على قلب رجل واحد، ويضم لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، يقدمون لي النصائح باستمرار، وأشكرهم على هذه الروح التي تعد سمة متفردة من سمات لاعبي الأهلي".

وواصل "ينتظرنا موسم صعب وشاق للغاية، فبطولة الدوري ستنطلق خلال أيام، وهو ما يجعلني في حالة تحفيز مستمر، لتقديم مستوى متميز، وهناك بطولات عديدة نسعى للفوز بها".

وشدد "كل مباراة تمثل تحديا جديدا، والأهلي يسعى للفوز بكل مباراة بأداء ونتيجة ترضي جماهيره، وهو ما يضفي مسئوليات عديدة على عاتق اللاعبين".

وأوضح "كلاعب في الأهلي نحن مطالبون دائما باللعب بكل قوة وشراسة، بالإضافة إلى العمل على تطوير مستوانا، لأننا نلعب باسم النادي الأكبر في إفريقيا".

وأردف "على الصعيد الشخصي أتمنى المشاركة مع الفريق والحصول على العديد من البطولات".

واستمر "الأهلي يفتح أبواب المجد لأي لاعب، ومع كل بطولة يتجدد الشغف والسعي نحو إضافة ألقاب جديدة، وهو ما يخلق دوافع وعزيمة وإصرارا بشكل مستمر".

وأكد "أعمل طوال الوقت على تطوير نفسي بدنيا وفنيا وأحرص على متابعة مستواي والاستفادة من زملائي في مركز الدفاع وأيضا مشاهدة الكثير من المباريات الأوروبية للاستفادة بشكل عام".

وأتم "تسجيل ركلة الترجيح مع المنتخب ضد غانا كانت لحظة صعبة للغاية بسبب الموقف من التأهل لبطولة كأس العالم، والحمد لله كنت موفقا في تسديد الركلة الأولى ونسعى لتحقيق إنجاز في كأس العالم للشباب".

وقضى عابدين الموسم الماضي معارا إلى سيراميكا كليوباترا قبل أن يعود مرة أخرى لصفوف القلعة الحمراء.

أحمد عابدين الأهلي
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