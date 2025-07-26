بعد انتهاء المعسكر التحضيري.. الزمالك يحدد مكان إقامة تدريبات الفريق

حدد نادي الزمالك مكان إقامة تدريبات الفريق عقب انتهاء المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إقامة التدريبات على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ويعود الزمالك للتدريبات يوم الاثنين المقبل.

وكان فيريرا قد منح للفريق راحة من التدريبات الأحد المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي ومحمد إسماعيل مدافع زد سيخضعان لجلسة تصوير اليوم السبت تمهيدا للانضمام للقلعة البيضاء وسينضم لتدريبات الفريق يوم الاثنين المقبل.

وخاض الزمالك 3 مباريات ودية خلال المعسكر وانتصر في مباراتين وخسر في أخرى.

وانتصر الزمالك على أورانج ورع والشمس في مستهل مشواره الودي الصيف الجاري خلال معسكره التحضيري للموسم الجديد.

وخسر الزمالك من وادي دجلة في المباراة الختامية للمعسكر بهدف دون رد.