معاناة أخرى في القطار والسكن ليس الحل.. والد ناشئ فاركو يروي القصة عبر في الجول

صورة انتشرت لحسن أحمد حسن ناشئ البنك الأهلي وأحد أبناء محافظة المنيا أثناء استقلاله القطار، نالت رواجا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الحالة وصلت سريعا إلى مسؤولي البنك الأهلي، فوفروا له سكنا داخل النادي وأنهوا هذه المعاناة.

لكن بين ناشئي الكرة المصرية، يتواجد العشرات، بل ربما المئات من أصحاب حالات الاغتراب المشابهة سعيا وراء حلم كرة القدم.

الواقعة التي أمامنا هذه المرة بطلها مصطفى طه ناشئ فاركو الذي يقضي 12 ساعة من يومه بين المران والذهاب والإياب عبر القطار.

القصة يرويها والده محمد طه، والمثير أن أحد المدربين عرض بالفعل توفير السكن داخل النادي، لكن هذا ليس ما يحتاج إليه مصطفى، أو على الأقل هذا ما يراه والده محمد.

وهكذا روى الوالد قصة مصطفى طه

"ابني من مواليد 2011، ويشارك في مركز قلب الدفاع. بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية الأهلي بمدينة نصر، ثم التحق بنادي فاركو بعد اجتيازه اختبارات النادي قبل خمس سنوات".

"مصطفى يشارك بشكل أساسي مع فريقه، وتم اختياره ضمن منتخب الإسكندرية ثلاث مرات".

"نحن نقيم في قرية محلة روح التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، ويسافر مصطفى يوميًا إلى برج العرب، ليقطع مسافة تصل إلى 250 كيلومترًا".

"المسافة طويلة جدًا، ويصل إجمالي الوقت اليومي المرتبط بالتدريب إلى نحو 12 ساعة، حيث يغادر المنزل في الثانية عشرة ظهرًا ويعود في منتصف الليل".

"أعمل في شركة للغزل والنسيج، ولا أتمكن من الذهاب معه كثيرًا بسبب طبيعة عملي، إذ أن غيابي المتكرر قد يعرضني للخصم، لذا أرافقه فقط أربع مرات شهريا".

"أحد المدربين عرض علينا أن يقيم مصطفى في النادي، لكنني فضّلت أن يسافر يوميًا حتى لا يؤثر ذلك على مستواه الدراسي، فهو في الصف الثالث الإعدادي. ومع ذلك، نأمل أن يتم توفير بدل تنقل أو بدل إقامة، لأننا نتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب السفر اليومي".

"إدارة نادي فاركو إدارة محترمة وتهتم بالناشئين، لكننا نأمل أن تولي اهتمامًا خاصًا بمصطفى، نظرًا لما يتحمله من مشقة كبيرة في التنقل اليومي".