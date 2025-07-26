توقف عن التسجيل.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من رين وديا

السبت، 26 يوليه 2025 - 20:45

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

خسر نانت من منافسه ستاد رين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا للموسم الجديد.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي.

وامتدت المباراة لمدة 120 دقيقة بناء على اتفاق الفريقين.

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ولم يتمكن مصطفى محمد من التسجيل ليتوقف عن الإحراز بعدما سجل في المباراتين الوديتين السابقتين.

وسجل مصطفى محمد ضد لافال في الودية الأولى وكذلك في شباك جانجو.

وللمباراة الثانية على التوالي يخسر نانت بعد الهزيمة من جانجو بهدفين مقابل هدف.

ويقود البرتغالي لويس كاسترو تدريب نانت خلفا للفرنسي أنطوان كومبواريه.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية في وقت سابق عن اهتمام نادي نيس بضم مصطفى محمد.

يأتي ذلك بعد رحيل مهاجمه جايتان لابورد إلى الدرعية السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن نيس يدرس التعاقد مع محمد كخيار متاح في سوق الانتقالات، إلا أنه لم يقدم أي عرض حتى الآن.

وأفاد موقع فوت سور 7 الفرنسي، فإن البولندي فالديمار كيتا مالك ورئيس نانت طلب 10 ملايين يورو لبيع الدولي المصري.

ويرتبط الدولي المصري بتعاقد حتى صيف 2027 أي لمدة موسمين مقبلين.

نانت مصطفى محمد رين
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