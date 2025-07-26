بهدف مروان حمدي.. بيراميدز ينتصر على قاسم باشا وديا

بعد انتهاء المعسكر التحضيري.. الزمالك يحدد مكان إقامة تدريبات الفريق

في الجول يكشف كيف يعطل الزمالك انتقال أوكو إلى الرياض السعودي

عبد الناصر محمد: لاعبو الزمالك أوفياء ومخلصون.. ولم يخرج أي منهم عن النص