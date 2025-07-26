عبد الناصر محمد: لاعبو الزمالك أوفياء ومخلصون.. ولم يخرج أي منهم عن النص

شدد عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك أن لاعبي الفريق أوفياء ومخلصون لناديهم.

وقال عبد الناصر محمد للمركز الإعلامي لناديه: "لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدا لناديهم، ولم يخرج أي لاعب عن النص طوال فترة المعسكر، وكانوا الأكثر التزاما وانضباطا، وأوجه الشكر لهم".

وأنهى حديثه قائلا: "الفريق استفاد من المعسكر بصورة كبيرة وحقق الأهداف المطلوبة منه قبل انطلاق الموسم الجديد".

وقرر يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل وستشهد وجود ثنائي جديد.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي ومحمد إسماعيل مدافع زد سيخضعان لجلسة تصوير اليوم السبت تمهيدا للانضمام للقلعة البيضاء وسينضم لتدريبات الفريق يوم الاثنين المقبل.

وخاض الزمالك 3 مباريات ودية خلال المعسكر وانتصر في مباراتين وخسر في أخرى.

وانتصر الزمالك على أورانج ورع والشمس في مستهل مشواره الودي الصيف الجاري خلال معسكره التحضيري للموسم الجديد.

وخسر الزمالك من وادي دجلة في المباراة الختامية للمعسكر بهدف دون رد.