سون: العائلات والأطفال في فلسطين يعانون من الجوع الشديد.. وأطالب بالتبرع لهم

السبت، 26 يوليه 2025 - 19:35

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام - نهائي الدوري الأوروبي

خرج هيونج مين سون لاعب توتنام برسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني بسبب المعاناة من الجوع الشديد.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وتحدث اللاعب الكوري الجنوبي في فيديو مصور لبرنامج الأغذية العالمي.

وقال سون: "الكثير من العائلات والأطفال في فلسطين يعانون من الجوع الشديد".

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وتابع "أواجه الجوع في جميع أنحاء العالم رفقة برنامج الأغذية العالمي".

وشدد "دعم الكثير من العائلات بالطعام بمثابة منحهم الحياة".

وواصل "تستطيع أن تنقذ حياة الكثيرين خلال منحهم الطعام في أماكن تعاني من الجوع الشديد".

وأنهى حديثه قائلا: "أفضل هدية يمكننا تقديمها هي الطعام، أرجوكم تبرعوا الآن".

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما من التتويج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعد الفوز على مانشستر يونايتد لتكون البطولة الأولى له مع توتنام.

ولعب سون في الموسم السابق 46 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 12 آخرين.

وإجمالا خاض سون 454 مباراة رفقة توتنام وسجل 173 هدفا وصنع 101 آخرين.

وينتهي عقد سون مع سبرس في صيف 2026.

توتنام فلسطين هيونج مين سون
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