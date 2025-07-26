يواصل إرث هنري؟ رومانو: جيوكيريس وقع على عقود انضمامه لـ أرسنال

السبت، 26 يوليه 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

وقع فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة على عقود انضمامه لـ أرسنال لينضم له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن جيوكيريس وقع لأرسنال بعد اجتيازه الفحوصات الطبية ومن المنتظر إطلاق البيان الرسمي لإعلان الصفقة.

وكشف رومانو أن جيوكيريس سيرتدي رقم 14 وهو القميص السابق لتيري هنري أسطورة أرسنال.

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وكان ماركوس راشفورد المنتقل حديثا إلى برشلونة قد حصل على رقم هنري أيضا في الفريق الكتالوني.

ولعب هنري برقم 14 كذلك في برشلونة.

وأشار موقع ذا أثلتيك من قبل إلى أن أرسنال سيدفع 63.5 مليون يورو (54.8 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

ووفقا لـ ذا أثلتيك فسيوقع المهاجم الجديد للفريق عقدًا لمدة خمس سنوات.

وتعليقا على صفقة جيوكيريس، رد ميكيل أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في سنغافورة حيث يخوض الفريق رحلته الآسيوية قبل انطلاق الموسم: "سنسعى لدمج مهاجمنا الجديد مع الفريق بأسرع وقت ممكن، أعتقد أن التعاقد فورًا هو الأفضل ليتمكن من الانضمام للفريق، وفهم الأفكار التي نرغب في طرحها".

وسجل جيوكيريس 54 هدفا في 52 مباراة مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي.

وافتقد أرسنال للاعب المهاجم بعد إصابتي كاي هافيرتز، وجابريل جيسوس.

وأنهى أرسنال الموسم السابق في المركز الثاني للموسم الثالث على التوالي بفارق 10 نقاط عن ليفربول البطل.

وينتهي عقد جيوكيريس في صيف 2028.

وسبق لجيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.

ونجح أرسنال خلال الصيف في ضم مارتن زوبيمندي من ريال سوسيداد، وكريستيان نورجارد من برينتفورد، وحارس المرمى كيبا أريزابالاجا والجناح نوني مادويكي من تشيلسي، والمدافع كريستيان موسكيرا من فالنسيا، ليصبح جيوكيريس سادس صفقات أرسنال الصيفية.

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