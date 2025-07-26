الاتحاد الهندي يكشف حقيقة تقديم تشافي وجوارديولا طلب لتدريب المنتخب

كشف الاتحاد الهندي لكرة القدم حقيقة تقديم تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي طلب تدريب منتخب الهند.

وانتشرت أنباء تفيد بتقديم تشافي طلب تدريب منتخب الهند لكن رفض اتحاد الكرة بسبب راتبه المرتفع وكذلك جوارديولا.

وأوضح الاتحاد الهندي لكرة القدم خلال بيان رسمي الأمر.

وجاء البيان كالتالي:

الطلبان اللذان تلقيناهما لشغل منصب المدير الفني للمنتخب والمنسوبان إلى تشافي هيرنانديز وبيب جوارديولا تبين أنهما مزيفان

وكان تشافي قد كشف في وقت سابق متابعته للدوري الهندي بسبب كثرة تواجد المدربين الإسبان.

وقال تشافي لمنصة ذا أثلتيك من قبل: "أتابع الدوري الإسباني أكثر شيء، ثم الدوري الإنجليزي، لا أتابع الدوري الفرنسي كثيرا، لكن أحيانا أشاهد باريس سان جيرمان أو مارسيليا، وخصوصا باريس".

وأضاف "الدوري الإيطالي أتابعه من خلال فريق كومو لأن لدي أصدقاء هناك مثل سيرجي روبرتو وسيسك فابريجاس".

وأتم "لدي أصدقاء جيدون في السعودية وقطر، لذا أتابع الدوريات هناك، أشاهد الكثير من المباريات، أنا أعشق كرة القدم، كما أتابع بنما لأن صديقي هناك، وأحيانا أشاهد الدوري الهندي لأن هناك العديد من المدربين الإسبان".