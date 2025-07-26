خبر في الجول – لاكاي يقترب من سيراميكا كليوباترا مجددا

السبت، 26 يوليه 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

فاخري لاكاي - بيراميدز - سيراميكا - علي جبر

يقترب فاخري لاكاي مهاجم بيراميدز من العودة لـ سيراميكا كليوباترا مجددا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الفريقين لم يتوصلا حتى الآن لصيغة الصفقة سواء إعارة أو بيع.

وسيمهّد رحيل الجنوب إفريقي عن صفوف بيراميدز الباب لقيد البرازيلي إيفرتون الذي اقترب من أن يكون لاعبا جديدا لبطل إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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ويضم بيراميدز خماسي أجنبي في الوقت الحالي هم: فيستون ماييلي – فاخري لاكاي – بلاتي توريه – محمد الشيبي – وليد الكرتي.

ومع رحيل لاكاي سيتم قيد البرازيلي الجديد في صفوف السماوي.

ويمتلك سيراميكا كليوباترا رباعي أجنبي هم: جاستس أرثر – أحمد بلحاج – صديق أوجولا – فيفور أكيم.

وقضى الجنوب إفريقي البالغ 28 عاما الموسم الماضي معارا من سيراميكا كليوباترا وسجل 5 أهداف وصنع 7 في 28 مباراة وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية.

ومع بيراميدز خاض اللاعب الدولي 118 مباراة في جميع المسابقات سجل 33 هدفا وصنع 11 وتوج بلقب كأس مصر.

وضم سيراميكا الصيف الحالي كل من محمد المغربي من الاتحاد ومحمد طارق من السكة الحديد وعمرو السولية وكريم وليد وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس من الأهلي.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا فاخري لاكاي
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