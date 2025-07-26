أليجري: لياو جيد جدا كمهاجم صريح.. والتعامل مع المعاناة أكثر شيء أسعدني

السبت، 26 يوليه 2025 - 18:37

كتب : FilGoal

رافاييل لياو - ميلان

مدح ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ ميلان لاعبه رافاييل لياو بسبب مستواه كمهاجم صريح.

وفاز ميلان على ليفربول وديا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت في هونج كونج.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين: "عمل رافاييل لياو بشكل جيد جدا كمهاجم صريح تماما كما يعمل الفريق بأكملة".

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وتابع "لياو لاعب رائع ويتمتع بصفات استثنائية وهو يزداد قوة فقط، أعتقد أنه في العمر المناسب للنضوج وتقديم موسم مهم".

وأنهى حديثه قائلا: "أفضل وأهم شيء يسعدني رؤيته هو أن الفريق خلال أول 20 يوما من العمل لديه موقف إيجابي، طور حقا من مستوى القدرة على المعاناة، وهذا يعني أنه عندما نمتلك الكرة نحاول أن نلعبها، ولكن عندما لا نمتلكها، فإن الجميع يدافع معا كفريق واحد بشكل جيد جدا".

وأقيمت المباراة في ملعب كاي تاك بهونج كونج.

وسيواجه ميلان غريمه بيرث جلوري الأسترالي في المباراة الودية المقبلة يوم الخميس المقبل.

رافاييل لياو ميلان ليفربول ماسيميليانو أليجري
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