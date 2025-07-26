رومانو: فنربخشة يرفع عرضه لـ باريس سان جيرمان لضم شكرينيار

رفع نادي فنربخشة عرضه إلى باريس سان جيرمان للتعاقد مع ميلان شكرينيار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقضى اللاعب السلوفاكي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى النادي التركي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن فنربخشة رفع عرضه من أجل إقناع النادي الفرنسي برحيل شكرينيار.

وينتظر النادي التركي رد باريس سان جيرمان على العرض المحسن.

ويرغب اللاعب في الانتقال وكذلك جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة.

شكرينيار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 بعد 6 سنوات قضاها بقميص إنتر ميلان.

ولعب الدولي السلوفاكي 37 مباراة بقميص باريس سان جيرمان وسجل هدفا.

على الصعيد الدولي، لعب شكرينيار مع منتخب سلوفاكيا في 81 مباراة.

وينتهي عقد شكرينيار مع باريس سان جيرمان في 2028.

وشارك المدافع البالغ من العمر 30 عاما في 23 مباراة مع فنربخشة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.