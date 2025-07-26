ليكيب: جيرونا يتوصل لاتفاق مع جيرونا على استعارة ليمار

السبت، 26 يوليه 2025 - 18:14

كتب : FilGoal

توماس ليمار - أتليتكو مدريد

توصل نادي جيرونا إلى اتفاق مع نظيره أتلتيكو مدريد على استعارة توماس ليمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة ليكيب فإن جيرونا توصل لاتفاق لاستعارة ليمار مقابل تحمل 50% من راتبه.

وكان أتلتيكو مدريد قد جدد عقد اللاعب الفرنسي في 2022 مقابل تخفيض 50% من راتبه.

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وييتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في 2027.

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع ليمار في صيف 2018 قادما من موناكو مقابل 72 مليون يورو.

وخاض ليمار الموسم الماضي مع أتلتيكو مدريد 8 مباريات دون التسجيل أو الصناعة.

وإجمالا لعب ليمار مع أتلتيكو مدريد 186 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 19 آخرين.

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