قرار من فيريرا عقب اختتام معسكر الزمالك
السبت، 26 يوليه 2025 - 17:56
كتب : FilGoal
يختتم الزمالك معسكره التحضيري للموسم الجديد اليوم السبت في العاصمة الإدارية.
وقرر يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأحد المقبل.
ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل وستشهد وجود ثنائي جديد.
وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي ومحمد إسماعيل مدافع زد سيخضعان لجلسة تصوير اليوم السبت تمهيدا للانضمام للقلعة البيضاء وسينضم لتدريبات الفريق يوم الاثنين المقبل.
وخاض الزمالك 3 مباريات ودية خلال المعسكر وانتصر في مباراتين وخسر في أخرى.
وانتصر الزمالك على أورانج ورع والشمس في مستهل مشواره الودي الصيف الجاري خلال معسكره التحضيري للموسم الجديد.
وخسر الزمالك من وادي دجلة في المباراة الختامية للمعسكر بهدف دون رد.
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