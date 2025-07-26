أشرف نصار لـ في الجول: الأهلي لم يطلب أسامة فيصل.. ولا نية للتفريط في خدماته

حسم أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي الجدل حول مصير أسامة فيصل مهاجم الفريق.

وترددت أنباء عن اقتراب الأهلي من التعاقد مع أسامة فيصل خلال هذا الصيف.

وقال أشرف نصار في تصريحات خاصة لـFilGoal.com : "كل ما يتردد عن انتقال أسامة فيصل للأهلي لا أساس له من الصحة، لأن ببساطة الأهلي لم يطلب ضمه أو تفاوض معنا بشأنه من قريب أو بعيد".

وأضاف "إضافة إلى ذلك نحن اتخذنا قرارا بالإبقاء عليه كعنصر أساسي للفريق للموسم الذي سينطلق خلال أيام قليلة ولا توجد أي نية للتفربط فيه الفترة الحالية".

واحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري وحل وصيفا في كأس عاصمة مصر وودع كأس مصر على يد بيراميدز في نصف النهائي.

المهاجم الدولي شارك في 5 مباريات بقميص منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في الموسم المنقضي بتصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا.

ومع البنك الأهلي سجل 21 هدفا في 34 مباراة بجميع المسابقات.

واحتل فيصل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف إمام عاشور بعدما سجل 12 هدفا.

كما فاز بلقب هداف كأس عاصمة مصر برصيد 6 أهداف.