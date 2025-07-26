بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر من ميلان وديا

السبت، 26 يوليه 2025 - 16:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد ميلان

حقق ميلان فوزًا وديًا على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أقيمت المباراة في ملعب كاي تاك بهونج كونج.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح، دومينيك، وفلوريان فيرتز بشكل أساسي مع ليفربول.

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول - صلاح وفيرتز أساسيان في مواجهة ميلان مواعيد مباريات السبت 26 يوليو - ليفربول ضد ميلان.. وإيندهوفن يواجه بلباو أول إكوادوري في تاريخ الروسونيري.. ميلان يعلن ضم إستوبنيان إستوبينيان يخضع للكشف الطبي مع ميلان

ولعب صلاح الشوط الأول فقط قبل أن يُستبدل بين شوطي المباراة.

تقدّم ميلان بالهدف الأول عن طريق رافاييل لياو مستغلًا تمريرة من كريستيان بوليسيتش في مساحة، لينطلق ويسدد بقوة من زاوية صعبة في الشباك.

وسجل سوبوسلاي هدف التعادل بطريقة رائعة في الدقيقة 25 بتسديدة داخل المرمى.

وكاد صلاح أن يسجل الثاني لليفربول بتسديدة طائرة رائعة، ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وفي الشوط الثاني، أضاف ميلان الهدف الثاني عن طريق لوفتوس تشيك بعد انطلاقة جديدة من لياو الذي مرر الكرة ليضعها لاعب الوسط في المرمى.

ومن مرتدة أخرى، أضاف ميلان الهدف الثالث عن طريق أوكافور بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من ساليميكرز.

وقلّص ليفربول الفارق في الدقيقة 92 برأسية من جاكبو.

وفي الدقيقة الأخيرة، سجل أوكافور الهدف الرابع لميلان بعد خطأ دفاعي فادح من تسيميكاس ومامارداشفيلي، انتهى بوصول الكرة إلى أوكافور أمام المرمى الخالي ليضعها في الشباك.

وشهد الشوط الثاني مشاركة بيرفيس إستوبينيان، الظهير الأيسر المنضم حديثًا إلى ميلان من صفوف برايتون.

وسيلعب ليفربول مباراته الودية المقبلة ضد أتلتيك بلباو يوم الإثنين 4 أغسطس، بينما يلتقي ميلان مع بيرث جلوري الأسترالي يوم الخميس 31 يوليو.

ميلان ليفربول
نرشح لكم
انتهت مباراة ودية - ليفربول (2)-(4) ميلان تشكيل ليفربول - صلاح وفيرتز أساسيان في مواجهة ميلان مواعيد مباريات السبت 26 يوليو - ليفربول ضد ميلان.. وإيندهوفن يواجه بلباو بي بي سي: براءة باكيتا من تهم التلاعب بنتائج المباريات أرناوتوفيش: نفذت وعدي لميهايلوفيتش بالانضمام لريد ستار.. وبكيت هذه الفترة كثيرا آس: جيرونا يحصل على 4 ملايين يورو بعد انتقال فيكتور إلى براجا تقرير يكشف موعد جراحة تير شتيجن في الظهر سبورت: برشلونة يقرر سحب شارة القيادة من تير شتيجن
أخر الأخبار
قرار من فيريرا عقب اختتام معسكر الزمالك 9 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف موعد انضمام ربيع وإسماعيل لتدريبات الزمالك 17 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - الأهلي يعلن رحيل وسام أبو علي لـ كولومبوس كرو 29 دقيقة | الدوري المصري
أشرف نصار لـ في الجول: الأهلي لم يطلب أسامة فيصل.. ولا نية للتفريط في خدماته 35 دقيقة | الدوري المصري
وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: خطوة تفصل وسام أبو علي عن الانضمام لناديه الجديد 59 دقيقة | ميركاتو
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر من ميلان وديا ساعة | الكرة الأوروبية
حطمت الرقم القياسي.. أمينة عرفي تتوج ببطولة العالم للناشئات للمرة الرابعة على التوالي ساعة | رياضة نسائية
خبر في الجول - فاركو يقترب من استعارة حازم أسامة من الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 3 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 4 خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية
/articles/510003/بمشاركة-صلاح-ليفربول-يخسر-من-ميلان-وديا