بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر من ميلان وديا

حقق ميلان فوزًا وديًا على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أقيمت المباراة في ملعب كاي تاك بهونج كونج.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح، دومينيك، وفلوريان فيرتز بشكل أساسي مع ليفربول.

ولعب صلاح الشوط الأول فقط قبل أن يُستبدل بين شوطي المباراة.

تقدّم ميلان بالهدف الأول عن طريق رافاييل لياو مستغلًا تمريرة من كريستيان بوليسيتش في مساحة، لينطلق ويسدد بقوة من زاوية صعبة في الشباك.

وسجل سوبوسلاي هدف التعادل بطريقة رائعة في الدقيقة 25 بتسديدة داخل المرمى.

وكاد صلاح أن يسجل الثاني لليفربول بتسديدة طائرة رائعة، ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

وفي الشوط الثاني، أضاف ميلان الهدف الثاني عن طريق لوفتوس تشيك بعد انطلاقة جديدة من لياو الذي مرر الكرة ليضعها لاعب الوسط في المرمى.

ومن مرتدة أخرى، أضاف ميلان الهدف الثالث عن طريق أوكافور بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من ساليميكرز.

وقلّص ليفربول الفارق في الدقيقة 92 برأسية من جاكبو.

وفي الدقيقة الأخيرة، سجل أوكافور الهدف الرابع لميلان بعد خطأ دفاعي فادح من تسيميكاس ومامارداشفيلي، انتهى بوصول الكرة إلى أوكافور أمام المرمى الخالي ليضعها في الشباك.

وشهد الشوط الثاني مشاركة بيرفيس إستوبينيان، الظهير الأيسر المنضم حديثًا إلى ميلان من صفوف برايتون.

وسيلعب ليفربول مباراته الودية المقبلة ضد أتلتيك بلباو يوم الإثنين 4 أغسطس، بينما يلتقي ميلان مع بيرث جلوري الأسترالي يوم الخميس 31 يوليو.

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