حطمت الرقم القياسي.. أمينة عرفي تتوج ببطولة العالم للناشئات للمرة الرابعة على التوالي

السبت، 26 يوليه 2025 - 16:07

كتب : FilGoal

أمينة عرفي - اسكواش

توجت أمينة عرفي بلقب بطولة العالم للاسكواش.

وحطمت أمينة الرقم القياسي بالتتويج بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي.

وكان الرقم القياسي السابق باسم نور الشربيني برصيد 3 ألقاب متتالية.

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وفازت أمينة في المباراة النهائية على نادين الحمامي بنتيجة 3-0.

كما توج محمد زكريا بلقب الرجال بعد الفوز على مروان عسل في المباراة النهائية.

وتبلغ أمينة عرفي من العمر 18 عاما وتنافس في مستويات الكبار والشباب.

وتحتل أمينة المركز الخامس في تصنيف لاعبات الاسكواش حول العالم.

اسكواش أمينة عرفي
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