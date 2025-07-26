خبر في الجول - فاركو يقترب من استعارة حازم أسامة من الزمالك

السبت، 26 يوليه 2025 - 15:54

كتب : إبراهيم رمضان

حازم أسامة

اقترب فاركو من التعاقد مع حازم أسامة لاعب الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن فاركو قد توصل لاتفاق مع الزمالك لاستعارة اللاعب لمدة موسم بعد الاتفاق على تجديد عقده لمدة موسمين.

ومن المنتظر أن يتمم فاركو الصفقة عقب رفع عقوبة إيقاف القيد المفروضه عليه.

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حازم أسامة هو أحد خريجين قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وسبق لأسامة لعب 6 مباريات بقميص الفريق الأول للزمالك ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

ويبلغ أسامة من العمر 21 عاما ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن.

وأنهى فاركو الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي في المركز السابع.

ولم يكشف فاركو عن أي صفقة حتى الآن استعدادا للموسم الجديد.

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