فيريرا يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك وختام معسكر العاصمة الإدارية

اختتم الزمالك معسكره المغلق والمقام بالعاصمة الإدارية استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025/2026.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم صباح اليوم السبت بفندق الإقامة، بقرار من يانيك فيريرا.

وألقى فيريرا محاضرة فنية على اللاعبين من أجل الحديث عن تفاصيل المباريات الودية التي خاضها الفريق بالمعسكر.

وعقب المحاضرة، غادر اللاعبون فندق الإقامة لختام المعسكر المغلق.

وأعلن الزمالك خوض مباراتين وديتين جديدتين خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق الدوري، ضد غزل المحلة وبروكسي.

وخاض الزمالك 3 مباريات ودية خلال معسكر العاصمة الإدارية.

فاز الزمالك على رع بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وفي المباراة الأخيرة خسر من وادي دجلة بهدف دون مقابل.

وينطلق الدوري المصري في نسخته الجديدة يوم 8 أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن تُقام قرعة الدوري غدًا الأحد.