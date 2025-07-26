فيريرا يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك وختام معسكر العاصمة الإدارية

السبت، 26 يوليه 2025 - 15:29

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

اختتم الزمالك معسكره المغلق والمقام بالعاصمة الإدارية استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025/2026.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم صباح اليوم السبت بفندق الإقامة، بقرار من يانيك فيريرا.

وألقى فيريرا محاضرة فنية على اللاعبين من أجل الحديث عن تفاصيل المباريات الودية التي خاضها الفريق بالمعسكر.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - محمد إسماعيل يغادر معسكر زد لإتمام انتقاله لـ الزمالك الجزار: الأهلي تواصل معي لضمي.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الزمالك تمهيدا لانقاله لحرس الحدود.. الزمالك يعلن رحيل مهاب ياسر رئيس نادي الزمالة السوداني: مواجهة الزمالك في الكونفدرالية ستكون تاريخية

وعقب المحاضرة، غادر اللاعبون فندق الإقامة لختام المعسكر المغلق.

وأعلن الزمالك خوض مباراتين وديتين جديدتين خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق الدوري، ضد غزل المحلة وبروكسي.

وخاض الزمالك 3 مباريات ودية خلال معسكر العاصمة الإدارية.

فاز الزمالك على رع بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وفي المباراة الأخيرة خسر من وادي دجلة بهدف دون مقابل.

وينطلق الدوري المصري في نسخته الجديدة يوم 8 أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن تُقام قرعة الدوري غدًا الأحد.

الزمالك يانيك فيريرا
نرشح لكم
أشرف نصار لـ في الجول: استراحة النادي جاهزة لاستقبال ناشئ البنك.. وهذا ما ينتظره صورة في القطار أنهت معاناته.. والد ناشئ البنك الأهلي يروي عبر في الجول قصة نجله تقرير إنجليزي يكشف التفاصيل المالية لانتقال وسام أبو علي لـ كولومبوس كرو الجزار: الأهلي تواصل معي لضمي.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الزمالك خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين بيراميدز وبانيك لضم إيفرتون.. ومدة التعاقد أحمد رضا: سعيد بثقة ريبيرو في إمكانياتي في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي تمهيدا لانقاله لحرس الحدود.. الزمالك يعلن رحيل مهاب ياسر
أخر الأخبار
وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: خطوة تفصل وسام أبو علي عن الانضمام لناديه الجديد 9 دقيقة | ميركاتو
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر من ميلان وديا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
حطمت الرقم القياسي.. أمينة عرفي تتوج ببطولة العالم للناشئات للمرة الرابعة على التوالي ساعة | رياضة نسائية
خبر في الجول - فاركو يقترب من استعارة حازم أسامة من الزمالك ساعة | الدوري المصري
فيريرا يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك وختام معسكر العاصمة الإدارية ساعة | الكرة المصرية
فوت ميركاتو: كوكا يقترب من الانضمام للاتفاق السعودي ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - غزل المحلة يضم مدافع فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
أشرف نصار لـ في الجول: استراحة النادي جاهزة لاستقبال ناشئ البنك.. وهذا ما ينتظره 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 3 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 4 خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية
/articles/510000/فيريرا-يلقي-محاضرة-فنية-على-لاعبي-الزمالك-وختام-معسكر-العاصمة-الإدارية