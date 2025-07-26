فوت ميركاتو: كوكا يقترب من الانضمام للاتفاق السعودي

السبت، 26 يوليه 2025 - 15:17

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - لو هافر

كشفت موقع فوت ميركاتو عن توصل الاتفاق السعودي لاتفاق لضم أحمد حسن "كوكا" في صفقة انتقال حر.

أحمد حسن كوكا

النادي : لاعب حر

الاتفاق

وفقا للموقع الفرنسي فإن الخيار الأول للاتفاق كان لوك دي يونج ولكن الصفقة لم تكتمل.

واتجه الاتفاق لخيار التعاقد مع كوكا الذي توصل بالفعل لاتفاق لضمه.

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وانتهى عقد كوكا مع نادي لوهافر بنهاية الموسم الماضي.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مسيرته الكروية في الأهلي.

ورحل كوكا عن الأهلي عام 2011 صوب ريو أفي البرتغالي في فريق تحت 19 عاما.

وظل كوكا منذ ذلك الوقت في الكرة الأوروبية حتى نهاية الموسم المنقضي.

ولعب كوكا في النصف الثاني من الموسم الماضي رفقة لوهافر وساهم في تجنب فريقه الهبوط.

وخاض كوكا 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وكان كوكا رفقة ريو أفي البرتغالي في النصف الأول من الموسم السابق ولعب 11 مباراة وسجل هدفين.

أحمد حسن كوكا الاتفاق
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