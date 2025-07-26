خبر في الجول - غزل المحلة يضم مدافع فاركو

السبت، 26 يوليه 2025 - 15:04

كتب : حامد وجدي

محمد أيمن يوقع عقود انتقاله لغزل المحلة

أتم نادي غزل المحلة اتفاقه بشأن التعاقد مع محمد أيمن لاعب فاركو خلال هذا الصيف.

ويواصل غزل المحلة محاولاته لتدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غزل المحلة ضم محمد أيمن لاعب فاركو إلى صفوفه لمدة 4 مواسم.

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محمد أيمن صاحب الـ22 عاما يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن.

وعلم FilGoal.com أيضا أن غزل المحلة توصل لاتفاق لضم محمد عبد الغني لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

محمد عبد الغني لعب 24 مباراة مع البنك الأهلي وسجل هدفا منذ انضمامه إليه قادما من الزمالك في يناير 2024.

بينما لعب صاحب الـ32 عاما 187 مباراة مع الزمالك وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين خلال 6 سنوات بجميع المسابقات.

عبد الغني يبدأ مسيرته مع سوهاج وانتقل منه إلى نادي مصر سابق (زد حالي) قبل أن ينضم للزمالك في يناير 2018.

ويواصل غزل المحلة محاولات تدعيم صفوفه تحت قيادة علاء عبد العال تحضيرا للموسم الجديد.

غزل المحلة فاركو
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