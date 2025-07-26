صورة في القطار أنهت معاناته.. والد ناشئ البنك الأهلي يروي عبر في الجول قصة نجله

السبت، 26 يوليه 2025 - 14:29

كتب : رضا السنباطي

حسن أحمد حسن - ناشئ البنك الأهلي

لم يكن أحمد حسن أحد أبناء محافظة المنيا أن صوؤرة تم التقاطها لنجله (حسن) ناشئ البنك الأهلي وهو جالس على أرضية القطار ستنهي معاناته.

وانتشرت صورة لحسن أحمد حسن ناشئ البنك الأهلي وأحد أبناء محافظة المنيا أثناء استقلاله القطار ونالت رواجا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

FilGoal.com تواصل مع احمد حسن والد الناشئ حسن مواليد 2012 بنادي البنك الأهلي الذي روى قصة نجله كاملة.

أخبار متعلقة:
وكيله: صفقة مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي كانت صعبة جدا البنك الأهلي يضم مصطفى شلبي من الزمالك خبر في الجول - البنك الأهلي يبلغ ربيع بالموافقة على انتقاله لـ الزمالك خبر في الجول – شلبي يوافق على الانتقال إلى البنك الأهلي.. وربيع يقترب من الزمالك

وقال والد ناشئ البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "ابني مواليد 2012 وسبق له اللعب في المقاولون العرب 3 سنوات وكان خلال هذه الفترة يسافر يوميا للتدريب والمباريات. قمنا باستجار غرفة حالتها كانت غير آدمية مقابل 300 جنيه شهيرا بمنطقة الأميرية وتم إبلاغه في نهاية الموسم الماضي برحيله عن الفريق".

وأضاف "حسن كان في حالة إحباط شديدة وأقنعته بالتنقل عبر القطار وخوض اختبارات البنك الأهلي في بداية الشهر الجاري، ابني نجح في الاختبار الأول وخاض الاختبار الثاني في 6 يوليو ونجح في لفت نظر بدر رجب رئيس قطاع الناشئين وحصل على توقيعه، ومن المفارقات ان هاتفه تعرض للسرقة بالقطار".

وتابع "محمد عبد الحميد وكيل اللاعبين قام بنشر صورة لنجلي في القطار وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلقيت بعدها اتصالا من مسؤولي البنك الأهلي أبلغوني بتوفير سكن لحسن داخل النادي. أشكرهم على تصرفهم الرائع".

وأتم "أعمل ببيع الأعلاف ولدي 5 أولاد. ابني حسن يجيد في مركز الجناح الأيسر ويحب طريقة لعب عمر مرموش وتريزيجيه وفينيسيوس جونيور".

ويتولى بدر رجب رئاسة قطاع الناشئين بنادي البنك الأهلي بعدما عمل لسنوات في النادي الاهلي والجزيرة الإماراتي.

البنك الأهلي أشرف نصار
نرشح لكم
فيريرا يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك وختام معسكر العاصمة الإدارية أشرف نصار لـ في الجول: استراحة النادي جاهزة لاستقبال ناشئ البنك.. وهذا ما ينتظره تقرير إنجليزي يكشف التفاصيل المالية لانتقال وسام أبو علي لـ كولومبوس كرو الجزار: الأهلي تواصل معي لضمي.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الزمالك خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين بيراميدز وبانيك لضم إيفرتون.. ومدة التعاقد أحمد رضا: سعيد بثقة ريبيرو في إمكانياتي في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي تمهيدا لانقاله لحرس الحدود.. الزمالك يعلن رحيل مهاب ياسر
أخر الأخبار
فيريرا يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك وختام معسكر العاصمة الإدارية 11 دقيقة | الكرة المصرية
فوت ميركاتو: كوكا يقترب من الانضمام للاتفاق السعودي 23 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - غزل المحلة يضم مدافع فاركو 36 دقيقة | الدوري المصري
أشرف نصار لـ في الجول: استراحة النادي جاهزة لاستقبال ناشئ البنك.. وهذا ما ينتظره 58 دقيقة | الكرة المصرية
صورة في القطار أنهت معاناته.. والد ناشئ البنك الأهلي يروي عبر في الجول قصة نجله ساعة | الكرة المصرية
استراحة مباراة ودية - ليفربول (1)-(1) ميلان.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
إيدي هاو: هناك أشياء تحدث خلف الكواليس بشأن إيزاك.. ومحادثتنا ستظل سرية ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - صلاح وفيرتز أساسيان في مواجهة ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 3 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 4 خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية
/articles/509996/صورة-في-القطار-أنهت-معاناته-والد-ناشئ-البنك-الأهلي-يروي-عبر-في-الجول-قصة-نجله