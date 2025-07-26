صورة في القطار أنهت معاناته.. والد ناشئ البنك الأهلي يروي عبر في الجول قصة نجله

لم يكن أحمد حسن أحد أبناء محافظة المنيا أن صوؤرة تم التقاطها لنجله (حسن) ناشئ البنك الأهلي وهو جالس على أرضية القطار ستنهي معاناته.

وانتشرت صورة لحسن أحمد حسن ناشئ البنك الأهلي وأحد أبناء محافظة المنيا أثناء استقلاله القطار ونالت رواجا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

FilGoal.com تواصل مع احمد حسن والد الناشئ حسن مواليد 2012 بنادي البنك الأهلي الذي روى قصة نجله كاملة.

وقال والد ناشئ البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "ابني مواليد 2012 وسبق له اللعب في المقاولون العرب 3 سنوات وكان خلال هذه الفترة يسافر يوميا للتدريب والمباريات. قمنا باستجار غرفة حالتها كانت غير آدمية مقابل 300 جنيه شهيرا بمنطقة الأميرية وتم إبلاغه في نهاية الموسم الماضي برحيله عن الفريق".

وأضاف "حسن كان في حالة إحباط شديدة وأقنعته بالتنقل عبر القطار وخوض اختبارات البنك الأهلي في بداية الشهر الجاري، ابني نجح في الاختبار الأول وخاض الاختبار الثاني في 6 يوليو ونجح في لفت نظر بدر رجب رئيس قطاع الناشئين وحصل على توقيعه، ومن المفارقات ان هاتفه تعرض للسرقة بالقطار".

وتابع "محمد عبد الحميد وكيل اللاعبين قام بنشر صورة لنجلي في القطار وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تلقيت بعدها اتصالا من مسؤولي البنك الأهلي أبلغوني بتوفير سكن لحسن داخل النادي. أشكرهم على تصرفهم الرائع".

وأتم "أعمل ببيع الأعلاف ولدي 5 أولاد. ابني حسن يجيد في مركز الجناح الأيسر ويحب طريقة لعب عمر مرموش وتريزيجيه وفينيسيوس جونيور".

ويتولى بدر رجب رئاسة قطاع الناشئين بنادي البنك الأهلي بعدما عمل لسنوات في النادي الاهلي والجزيرة الإماراتي.