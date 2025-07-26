انتهت مباراة ودية - ليفربول (2)-(4) ميلان

السبت، 26 يوليه 2025 - 14:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد ميلان الودية استعدادا للموسم الجديد 2025/2026.

ويلعب محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول.

نهاية المباراة

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ق94. جووووول بعد خطأ فادح من تسيميكاس ومامارداشفيلي يستغله أوكافور ويسجل الهدف الرابع لميلان.

ق92. جوووول الثاني لليفربول عن طريق كودي جاكبو برأسية بعد عرضية من كوناتي.

ق59. جووووول ثالث لميلان عن طريق نوا أوكافور بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من ساليميكرز نحوه ليسدد بقوة في الشباك.

ق52. جووول الثاني لميلان عن طريق لوفتوس تشيك بعد انطلاقة من لياو الذي مرر لتشيك ليمر من المدافع ويضع الكرة في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25. جووووول التعادل بتسديدة رائعة من دومينيك سوبوسلاي.

ق10. جووووول أول لميلان عن طريق رافاييل لياو مستغلا تمريرة من بوليسيتش لينطلق ويسدد كرة في زاورية صعبة للحارس أليسون بيكر.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول محمد صلاح
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