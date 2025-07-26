تشكيل ليفربول - صلاح وفيرتز أساسيان في مواجهة ميلان

السبت، 26 يوليه 2025 - 13:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ميلان.

ويلتقي ليفربول في مباراة ودية ضد ميلان استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025/2026.

ويشهد التشكيل تواجد محمد صلاح وفلوريان فيرتز كأساسيان.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات السبت 26 يوليو - ليفربول ضد ميلان.. وإيندهوفن يواجه بلباو الرياضية: إيزاك طلب من الهلال 60 مليون يورو سنويا.. وإنزاجي يطلب مهاجم ليفربول هارفي إليوت: أحب ليفربول ولكن يجب أكون أنانيا حين أفكر في مستقبلي تقرير: بايرن يقدم عرضه الجديد لـ ليفربول من أجل لويس دياز

وخرج كل من لويس دياز وداروين نونيز من قائمة المباراة وسط تكهنات بإمكانية رحيلهما عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - فيرجل فان دايك - لوكا ستيفنسون - أندرو روبيرتسون.

الوسط: تايلر مورتون - ريان جرافنبرخ - هارفي إيليوت.

الهجوم: محمد صلاح - فلوريان فيرتز - ريو نجوموها.

وخاض ليفربول مباراتين وديتين حتى الآن وفاز على ستوك سيتي بنتيجة 5-0 وفاز على بريستون بنتيجة 3-1.

ليفربول ميلان
نرشح لكم
مباشر مباراة ودية - ليفربول (1)-(3) ميلان.. جووووول الثااالث مواعيد مباريات السبت 26 يوليو - ليفربول ضد ميلان.. وإيندهوفن يواجه بلباو بي بي سي: براءة باكيتا من تهم التلاعب بنتائج المباريات أرناوتوفيش: نفذت وعدي لميهايلوفيتش بالانضمام لريد ستار.. وبكيت هذه الفترة كثيرا آس: جيرونا يحصل على 4 ملايين يورو بعد انتقال فيكتور إلى براجا تقرير يكشف موعد جراحة تير شتيجن في الظهر سبورت: برشلونة يقرر سحب شارة القيادة من تير شتيجن ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده
أخر الأخبار
خبر في الجول - فاركو يقترب من استعارة حازم أسامة من الزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
فيريرا يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك وختام معسكر العاصمة الإدارية 30 دقيقة | الكرة المصرية
فوت ميركاتو: كوكا يقترب من الانضمام للاتفاق السعودي 42 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - غزل المحلة يضم مدافع فاركو 55 دقيقة | الدوري المصري
أشرف نصار لـ في الجول: استراحة النادي جاهزة لاستقبال ناشئ البنك.. وهذا ما ينتظره ساعة | الكرة المصرية
صورة في القطار أنهت معاناته.. والد ناشئ البنك الأهلي يروي عبر في الجول قصة نجله ساعة | الكرة المصرية
مباشر مباراة ودية - ليفربول (1)-(3) ميلان.. جووووول الثااالث ساعة | الكرة الأوروبية
إيدي هاو: هناك أشياء تحدث خلف الكواليس بشأن إيزاك.. ومحادثتنا ستظل سرية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 3 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 4 خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية
/articles/509993/تشكيل-ليفربول-صلاح-وفيرتز-أساسيان-في-مواجهة-ميلان