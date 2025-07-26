تشكيل ليفربول - صلاح وفيرتز أساسيان في مواجهة ميلان
السبت، 26 يوليه 2025 - 13:23
كتب : FilGoal
أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ميلان.
ويلتقي ليفربول في مباراة ودية ضد ميلان استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025/2026.
ويشهد التشكيل تواجد محمد صلاح وفلوريان فيرتز كأساسيان.
وخرج كل من لويس دياز وداروين نونيز من قائمة المباراة وسط تكهنات بإمكانية رحيلهما عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أليسون بيكر.
الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - فيرجل فان دايك - لوكا ستيفنسون - أندرو روبيرتسون.
الوسط: تايلر مورتون - ريان جرافنبرخ - هارفي إيليوت.
الهجوم: محمد صلاح - فلوريان فيرتز - ريو نجوموها.
وخاض ليفربول مباراتين وديتين حتى الآن وفاز على ستوك سيتي بنتيجة 5-0 وفاز على بريستون بنتيجة 3-1.
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