الهلال يطلب 80 مليون ريال للتخلي عن مصعب الجوير

حدد نادي الهلال مطالبه المالية للتخلي عن لاعب الفريق الشاب مصعب الجوير.

ويرغب الجوير في الرحيل عن الهلال للحصول على فرصة أكبر للمشاركة والحفاظ على مكانه بالمنتخب السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فغن نادي الهلال حدد 80 مليون ريال للموافقة على التخلي عن الجوير.

وأوضحت الصحيفة الذاتها أن القادسية عرض 57.5 مليون ريال للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي.

ومن المنتظر حسم المفاوضات خلال الأيام المقبلة خاصة مع عدم ممانعة الهلال رحيل اللاعب ولكن بشروطه المالية.

الجوير لعب معارا للشباب خلال الموسمين الماضيين وحصل على جائزة أفضل لاعب واعد بالدوري السعودي.

وعاد الجوير لصفوف الهلال بعد نهاية الموسم المنصرم وشارك معه خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وودع الهلال كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام فلومينينسي 2-1.