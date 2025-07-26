أهلي جدة يفتح الباب أمام رحيل كيسي.. وفيورنتينا أبرز المهتمين

فتح نادي أهلي جدة الباب امام رحيل نجمه الإيفواري فرانك كيسي خلال هذا الصيف.

وينتهي تعاقد كيسي مع أهلي جدة بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات فإن أهلي جدة فتح الباب أمام رحيل فرانك كيسي في حال وصول عرض مناسب.

وأوضح رومانو أن فيورنتينا الإيطالي استفسر عن ضم اللاعب منذ أسبوعين وهناك عروضا من أندية أخرى.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية ذكرت في وقت سابق أن فيورنتينا دخل في مفاوضات جادة مع فرانك كيسيه، بناء على طلب ستيفانو بيولي مدرب الفريق الجديد.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن بيولي يرغب في تدريب كيسيه مجددا بعدما اجتمعا سويا في ميلان قبل عدة أعوام وتوجا بلقب الدوري.

وانتقل كيسيه من ميلان لبرشلونة ثم إلى أهلي جدة الذي توج معه بلقب دوري أبطال آسيا.

فيما رحل بيولي عن تدريب ميلان واتجه لتدريب النصر السعودي ثم عاد لفيورنتينا.

ولعب فرانك كيسيه 77 مباراة مع أهلي جدة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى.