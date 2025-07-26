أهلي جدة يفتح الباب أمام رحيل كيسي.. وفيورنتينا أبرز المهتمين

السبت، 26 يوليه 2025 - 12:06

كتب : FilGoal

فرانك كيسي يسجل في اتحاد جدة

فتح نادي أهلي جدة الباب امام رحيل نجمه الإيفواري فرانك كيسي خلال هذا الصيف.

وينتهي تعاقد كيسي مع أهلي جدة بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات فإن أهلي جدة فتح الباب أمام رحيل فرانك كيسي في حال وصول عرض مناسب.

أخبار متعلقة:
الشرق الأوسط: فيورنتينا يرغب في إعادة كيسيه للدوري الإيطالي كيسي يعرض نفسه على روما الإيطالي للعب تحت قيادة مدربه السابق الرياضية: كيسيه جاهز لمواجهة الريان في أبطال آسيا الدوري السعودي - أهلي جدة ينتظر موقف كيسيه أمام الخليج

وأوضح رومانو أن فيورنتينا الإيطالي استفسر عن ضم اللاعب منذ أسبوعين وهناك عروضا من أندية أخرى.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية ذكرت في وقت سابق أن فيورنتينا دخل في مفاوضات جادة مع فرانك كيسيه، بناء على طلب ستيفانو بيولي مدرب الفريق الجديد.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن بيولي يرغب في تدريب كيسيه مجددا بعدما اجتمعا سويا في ميلان قبل عدة أعوام وتوجا بلقب الدوري.

وانتقل كيسيه من ميلان لبرشلونة ثم إلى أهلي جدة الذي توج معه بلقب دوري أبطال آسيا.

فيما رحل بيولي عن تدريب ميلان واتجه لتدريب النصر السعودي ثم عاد لفيورنتينا.

ولعب فرانك كيسيه 77 مباراة مع أهلي جدة سجل خلالها 14 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى.

أهلي جدة فرانك كيسي
نرشح لكم
فوت ميركاتو: كوكا يقترب من الانضمام للاتفاق السعودي الهلال يطلب 80 مليون ريال للتخلي عن مصعب الجوير تقرير سعودي: اتحاد جدة يواصل محاولات ضم العمري من النصر فوت ميركاتو: سعود عبد الحميد إلى تولوز الفرنسي رونالدو يصل معسكر النصر في النمسا الرياضية: إيزاك طلب من الهلال 60 مليون يورو سنويا.. وإنزاجي يطلب مهاجم ليفربول السد القطري يضم فيرمينو أندية سعودية تنافس بنفيكا على ضم جواو فيليكس
أخر الأخبار
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر من ميلان وديا 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
حطمت الرقم القياسي.. أمينة عرفي تتوج ببطولة العالم للناشئات للمرة الرابعة على التوالي 46 دقيقة | رياضة نسائية
خبر في الجول - فاركو يقترب من استعارة حازم أسامة من الزمالك 59 دقيقة | الدوري المصري
فيريرا يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك وختام معسكر العاصمة الإدارية ساعة | الكرة المصرية
فوت ميركاتو: كوكا يقترب من الانضمام للاتفاق السعودي ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - غزل المحلة يضم مدافع فاركو ساعة | الدوري المصري
أشرف نصار لـ في الجول: استراحة النادي جاهزة لاستقبال ناشئ البنك.. وهذا ما ينتظره 2 ساعة | الكرة المصرية
صورة في القطار أنهت معاناته.. والد ناشئ البنك الأهلي يروي عبر في الجول قصة نجله 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 3 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 4 خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية
/articles/509989/أهلي-جدة-يفتح-الباب-أمام-رحيل-كيسي-وفيورنتينا-أبرز-المهتمين