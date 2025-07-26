لابورتا: لن نتعاقد مع أي صفقات جديدة في الصيف الحالي

يرى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن فريقه لن يبرم أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال لابورتا في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو: "هدفنا الأساسي كان الحفاظ على الفريق الذي امتلكناه بالموسم الماضي لأنه كان تاريخيًا، ولذلك لم نضع في الاعتبار العروض التي تلقيناها، والمدرب طلب منا المزيد من القوة الهجومية، لذلك تعاقدنا مع راشفورد، ورؤية ديكو بشأن تير شتيجن وتقوية حراسة المرمى كانت السبب في التعاقد مع جوان جارسيا الذي يظهر في التدريبات بشكل رائع".

وواصل: "لن يكون هناك تعاقدات جديدة خلال الصيف الحالي، لدينا فريقنا، والمدرب يريد الاعتماد على لاعبين من الأكاديمية، ولذلك لا نتوقع أي صفقات".

وتابع: "قد نقوم بعمليات بيع صغيرة مثل بابلو توري الذي رحل بالفعل، وآخرين يتم الانتهاء منهم، ولكن لن يكون هناك عمليات بيع كبيرة حتى لو تلقينا العروض، لأنني أريد الحفاظ على روح الفريق".

وأكمل: "سنحاول تجنب أي رحيل مؤلم، لا أتحدث عن لاعب بعينه لأن جميع اللاعبين من برشلونة، ونحن سعداء بهم جميعًا".

وكشف: "نريد تقليل الرواتب، والانتهاء من بعض العمليات الأخرى في النادي للعودة لقاعدة واحد مقابل واحد، ولكن الأمر يسير في طريقه، وسيكون من المتاح لنا تسجيل اللاعبين ومطابقة معايير الدوري المالية".

وشدد: "لم أفكر في الانتخابات المقبلة حتى الآن، أركز حاليًا على تسجيل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم، وإزالة كل العقبات للعودة لكامب نو في أقرب فرصة".

وتعاقد برشلونة حتى الآن مع ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة، وجوان جارسيا، وروني بردغي.