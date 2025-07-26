مواعيد مباريات السبت 26 يوليو - ليفربول ضد ميلان.. وإيندهوفن يواجه بلباو

يشهد اليوم البست مجموعة من المباريات القوية ضمن تحضيرات الأندية لانطلاق الموسم الجديد.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 26 يويليو 2025.

ويلعب ليفربول بقيادة النجم الدولي المصري محمد صلاح ضد ميلان الإيطالي في مواجهة ودية مرتقبة.

فيما يواجه إيندهوفن الهولندي نظيره أتليتك بلباو الإسباني ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

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ليفربول × ميلان

تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القفاهرة.

وتذاع مباراة لفيربول ضد ميلان على قناة أون سبورت 1.