بصافرة شاهندة المغربي.. غانا ثالث أمم إفريقيا للسيدات على حساب جنوب إفريقيا

السبت، 26 يوليه 2025 - 02:02

كتب : FilGoal

شاهندة المغربي

حسم منتخب غانا المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا للسيدات 2024 على حساب جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

وتقام البطولة في المغرب في الفترة من 5 وحتى 26 يوليو الجاري.

اللقاء أدارته تحكيميا كل من شاهندة المغربي حكما للساحة، وعاونها كلا من يارا عاطف مساعد أول، وهدي عافين مساعد ثان، ودرصاف جنواطي حكما رابعا.

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وحققت غانا المركز الرابع للمرة الرابعة والأولى منذ 2016.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بين المنتخبين.

وحسمت ركلات الترجيح كفة غانا بنتيجة 4-3 ليحققن الميدالية البرونزية.

وسيقام النهائي على الملعب الأولمبي في الرباط بين المغرب ونيجيريا اليوم السبت في الحادية عشر مساءً.

ويعد منتخب نيجيريا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب.

فيما يعد أبرز إنجاز للمغرب احتلال المركز الثاني في النسخة الأخيرة لحساب جنوب إفريقيا.

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