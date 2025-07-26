بصافرة شاهندة المغربي.. غانا ثالث أمم إفريقيا للسيدات على حساب جنوب إفريقيا

حسم منتخب غانا المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا للسيدات 2024 على حساب جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

وتقام البطولة في المغرب في الفترة من 5 وحتى 26 يوليو الجاري.

اللقاء أدارته تحكيميا كل من شاهندة المغربي حكما للساحة، وعاونها كلا من يارا عاطف مساعد أول، وهدي عافين مساعد ثان، ودرصاف جنواطي حكما رابعا.

وحققت غانا المركز الرابع للمرة الرابعة والأولى منذ 2016.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بين المنتخبين.

وحسمت ركلات الترجيح كفة غانا بنتيجة 4-3 ليحققن الميدالية البرونزية.

وسيقام النهائي على الملعب الأولمبي في الرباط بين المغرب ونيجيريا اليوم السبت في الحادية عشر مساءً.

ويعد منتخب نيجيريا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب.

فيما يعد أبرز إنجاز للمغرب احتلال المركز الثاني في النسخة الأخيرة لحساب جنوب إفريقيا.