بصافرة شاهندة المغربي.. غانا ثالث أمم إفريقيا للسيدات على حساب جنوب إفريقيا
السبت، 26 يوليه 2025 - 02:02
كتب : FilGoal
حسم منتخب غانا المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا للسيدات 2024 على حساب جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.
وتقام البطولة في المغرب في الفترة من 5 وحتى 26 يوليو الجاري.
اللقاء أدارته تحكيميا كل من شاهندة المغربي حكما للساحة، وعاونها كلا من يارا عاطف مساعد أول، وهدي عافين مساعد ثان، ودرصاف جنواطي حكما رابعا.
وحققت غانا المركز الرابع للمرة الرابعة والأولى منذ 2016.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بين المنتخبين.
وحسمت ركلات الترجيح كفة غانا بنتيجة 4-3 ليحققن الميدالية البرونزية.
Score the shot. Secure the medal. 🥉🇬🇭#TotalEnergiesWAFCON2024 pic.twitter.com/NWGhymCSji— CAF Women’s Football (@CAFwomen) July 25, 2025
وسيقام النهائي على الملعب الأولمبي في الرباط بين المغرب ونيجيريا اليوم السبت في الحادية عشر مساءً.
ويعد منتخب نيجيريا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب.
فيما يعد أبرز إنجاز للمغرب احتلال المركز الثاني في النسخة الأخيرة لحساب جنوب إفريقيا.