سيزامل ميسي.. دي بول إلى إنتر ميامي

أعلن نادي أتليتكو مدريد انتقال لاعبه رودريجو دي بول إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ووفقا للتقارير كلفت الصفقة خزائن ميامي 15 مليون يورو وسيمتد تعاقده لـ 4 مواسم.

وخاض دي بول بقميص الروخيبلانكوس في 4 مواسم 187 مباراة سجل 14 وصنع 26 منذ انضمامه في صيف 2021.

The engine is on ⚙️🔥 pic.twitter.com/NJMq14Kra6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2025

وسيلعب دي بول رفقة ليونيل ميسي والذي شكّل معه ثنائيا خاصا في كأس العالم بقميص منتخب الأرجنتين إذ وصفه البعض بمثابة ظل ميسي في أرض الملعب.

وانضم رودريجو دي بول إلى أتليتكو مدريد في صيف 2021 قادمًا من أودينيزي الإيطالي.

رودريجو دي بول البالغ من العمر 31 عاما، توج مع الأرجنتين بكأس العالم مع التانجو 2022، وبطولتي كوبا أمريكا 2021، و2024.

وانضم دي بول إلى أتليتكو مدريد في صيف 2021 قادما من أودينيزي.

ولعب دي بول في مسيرته لأندية راسينج الأرجنتيني، وفالنسيا الإسباني، وأودينيزي الإيطالي، وأتليتكو مدريد.

وخاض دي بول الموسم الماضي 53 مباراة في كافة البطولات، سجل 3 أهداف وصنع 10.