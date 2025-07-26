أرناوتوفيش: نفذت وعدي لميهايلوفيتش بالانضمام لريد ستار.. وبكيت هذه الفترة كثيرا

أوضح ماركو أرناوتوفيش لاعب ريد ستار أنه نفذ وعده لـ سينيسا ميهايلوفيتش مدربه السابق في بولونيا.

ماركو أرناوتوفيتش النادي : ريد ستار بلجراد ريد ستار بلجراد

وتوفي ميهايلوفيتش بمرض السرطان.

وقال اللاعب النمساوي خلال مؤتمر صحفي: "سينيسا ميهايلوفيتش كان بمثابة الأخ والوالد بالنسبة لي وليس ذلك فقط بل كل شيء".

وأضاف "لقد وعدته منذ تواجدنا في بولونيا من قبل أن في يوم ما سأكون في ريد ستار بيلجراد والآن أنا هنا".

وتابع "أتحدث مع زوجته وأطفاله وهم سعداء بذلك وبكينا جميعا، بكيت في هذه الأيام أكثر من حياتي كلها".

وأنهى حديثه قائلا: "لم أتمالك نفسي عندما أتيت إلى الملعب".

وانضم صاحب الـ 36 عاما إلى رد ستار في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع إنتر.

ووقع النجم النمساوي على عقد لمدة موسمين مع رد ستار.

وكان أرناوتوفيتش قد انضم لإنتر في 2023 قادما من بولونيا.

وشارك أرناوتوفيتش في 28 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين.

وبشكل عام لعب أرناوتوفيتش 65 مباراة بقميص إنتر وسجل 14 هدفا وصنع 5 آخرين.

وتوج أرناوتوفيتش مع إنتر بخمسة ألقاب خلال مرتين ارتدى بهما قميص الفريق.

ويشارك رد ستار في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل وسيلتقي غدا مع لينكولن ريد لمبس في الدور الثاني من التصفيات.