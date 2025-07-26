كرة سلة - في الجول يكشف النظام المقترح لمسابقات موسم 2025-26

حدد الاتحاد المصري لكرة السلة موعدا لمناقشة نظام وشروط مسابقات الموسم الجديد رجال وسيدات 2025-2026.

وسيعقد اجتماعا مع الأندية المشاركة في الدوري الممتاز رجال وسيدات.

وسيقام الاجتماع يوم الإثنين المقبل الموافق 29 يوليو الساعة الثالثة عصرا بحضور مندوبي الأندية لمناقشة النظام وشروط المسابقات.

وكشف الاتحاد المقترحان المنتظر عرضهما على الأندية في خطابه

المقترح الأول

دوري المرتبط رجال وسيدات

يتم ترتيب الفرق من 1 إلى 16 طبقا لترتيب موسم /2024 2025

مباريات المرتبط 18 سنه فقط

- الدور التمهيدي يتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات بالزجزاج وفق لترتيب بطوله الممتاز أ رجال موسم /2024 2025 وتقام دورتين مجمعتين على ملاعب محايدة.

اعتبار من دور 16 إلى الدور النهائي تقام مباريات المرتبط تحت 18 سنه مباريات ذهاب وإياب علي ملاعب الأندية بنظام خروج المغلوب واستكمال المباريات لترتيب الفرق من الأول إلى السادس عشر كالمتبع في الموسم السابق.

مباريات الرجال

- يقام دوري (ذهاب وإياب) بين فرق الرجال فقط بين الـ 16 فريق علي ملاعب الأندية للترتيب من الأول إلى السادس عشر

- يتم منح نقاط التصنيف للفرق كالتالي:

المركز الأول 16 نقطة والمركز الثاني 15 نقطة والمركز الخامس عشر نقطتان والمركز السادس عشر نقطه واحده بناء على ترتيب فرق المرتبط تحت 18 سنه وفرق الرجال كل على حدا.

- يتم ترتيب الفرق طبقا لمجموع نقاط التصنيف الحاصل عليها كل فريق (المرتبط 18 سنه + الرجال)

- الفريق الحاصل علي أعلي نقاط في تصنيف المرتبط + الرجال (هو بطل دوري المرتبط)

- في حاله تعادل فريقين أو أكثر في اجمالي نقاط التصنيف (مرتبط + رجال) على المركز الأول يقام مباراة فاصلة لفرق الرجال فقط على ملعب محايد

- في حاله التعادل في إجمالي نقاط التصنيف) مرتبط + رجال (على اي مركز من الثاني الي السادس عشر يؤخذ بنظام الترتيب لفرق الرجال (فرق الأهداف)

مقترح الدوري العام الممتاز رجال وسيدات

الدور التمهيدي

- يقام مباراة 3 OF BEST بين المراكز (السابع ×العاشر) و(الثامن ×التاسع) من ترتيب دوري المرتبط

- يتم تقسيم الفرق من الأولى إلى الثامن ومن التاسع الي السادس عشر بعد انتهاء مباريات تحديد المراكز من السابع الى العاشر

- دور الــ8 3OF BEST

- مباراة 1 (الأول × الثامن) مباراة 2 (الثاني × السابع)

- مباراة 3 (الثالث × السادس) مباراة 4 (الرابع × الخامس)

- ونفس النظام للفرق من التاسع إلى السادس عشر

- مباراة الدور قبل نهائي 5OF BEST

يتقابل (فائز مباراة 1 × فائز مباراة 4) (و (فائز مباراة 2 × فائز مباراة 3)

- مباراة الدور النهائي 5OF BEST

الفريقين الفائزين من الدور قبل نهائي على الأول والثاني

وتقام مباريات الدور النهائي والدور قبل النهائي على ملاعب تمت لها الموافقة الأمنية بالمحافظة

التابع لها النادي بنظام المباراة الأولى والثانية والخامسة بالملعب الأسبقية في الترتيب والمباراة الثالثة والرابعة على الملعب الآخر.

المقترح الثاني

دوري المرتبط رجال وسيدات

بنفس نظام بطوله الممتاز أ والمرتبط الموسم السابق 2024-2025 تقام البطولة.

مسابقة الدوري العام الممتاز أ رجال / سيدات

الدور التمهيدي:

- تقسم الفرق 16 فريق بناء على ترتيب المرتبط الي مجموعتين بالزجزاج كل مجموعه 8 فرق

- يقام بين فرق كل مجموعه دوري ذهاب وإياب على ملاعب الأندية

الدور الأول:

- تصعد الفرق الحاصلة على المركز من الأول إلى الرابع من كل مجموعه إلى الدور الأول مع احتفاظ كل فريق بنتائجه مع الفرق الصاعدة معه من مجموعته ليقابل الفرق في المجموعة الثانية فقط علي ملاعب الأندية من التاسع إلى السادس عشر نفس النظام.

دور الــ 8 3 OF BEST:

الأول × الثامن.. الثاني × السابع.. الثالث × السادس.. الرابع × الخامس

- المباراة الأولى والثالثة علي ملاعب الأسبقية في الترتيب والمباراة الثانية علي ملاعب الأندية الأخرى

- من التاسع إلى السادس عشر نفس النظام

الدور قبل النهائي 5OF BEST

مباراة 1 فائز (الأول × الثامن) مع فائز (الرابع × الخامس)

مباراة 2 فائز (الثاني × السابع) مع فائز (الثالث × السادس)

الدور النهائي 5OF BEST

فائز مباراة (1) × فائز مباراة (2)

مهزوم مباراة (1) × مهزوم مباراة (2)

مقترح إقامة الدور النهائي

مقترح (أ) المباراة الأولي والثانية والخامسة علي ملاعب النادي الأسبقية في الترتيب والمباراة الثانية والثالثة علي ملاعب النادي الآخر.