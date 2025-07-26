آس: جيرونا يحصل على 4 ملايين يورو بعد انتقال فيكتور إلى براجا

السبت، 26 يوليه 2025 - 00:55

كتب : FilGoal

باو فيكتور

حصل نادي جيرونا على 4 ملايين يورو بعد بيع باو فيكتور لاعب برشلونة إلى سبورتنج براجا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باو فيكتور

النادي : سبورتنج براجا

جيرونا

وبحسب صحيفة آس فإن جيرونا يحصل على 30% من قيمة بيع فيكتور إلى سبورتنج براجا.

وانتقل فيكتور إلى براجا مقابل 12 مليون يورو.

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ووقع اللاعب الشاب على عقد انتقاله حتى 2030.

قبل أيام، رفض برشلونة عرضا من فالنسيا لاستعارة فيكتور، حسب جريدة سبورت.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الكتالوني أراد بيع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بشكل دائم فقط مقابل 10 ملايين يورو.

وعاد فيكتور لتدريبات الفريق تحت قيادة هانز فليك وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وينتهي عقد باو فيكتور مع برشلونة صيف 2029.

وشارك مع الفريق الموسم الماضي في 29 مباراة تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

وتمكن من تحقيق الدوري الإسباني والسوبر وكأس الملك في الموسم الماضي.

برشلونة براجا جيرونا باو فيكتور
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