اسكواش - اللقب مضمون.. رباعي مصري في نهائي بطولة العالم للناشئين

تأهل 4 لاعبين مصريين إلى نهائي بطولة العالم لناشئين الاسكواش والمقامة في مصر.

وأقيمت اليوم مباريات نصف النهائي في البطولة التي تقام خلال الفترة من 21 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل.

وفي منافسات السيدات، تفوقت أمينة عرفي على سهيلة حازم بنتيجة 3-0، وفازت نادين الحمامي لاعبة وادي دجلة على الهندية أناهات سينج بنفس النتيجة.

ووصلت أمينة للنهائي للمرة الرابعة على التوالي وهي صاحبة آخر 3 ألقاب من المسابقة.

وفي منافسات الرجال، فاز محمد زكريا بنتيجة 3-0 على إياد داوود، وانتصر مروان عسل على أدهم رشدي بنتيجة 3-2.

ووصل زكريا للنهائي للمرة الثالثة على التوالي وهو حامل لقب النسخة الماضية.

جدير بالذكر أن بطولة العالم لناشئي الاسكواش 2025 تُعد حدثًا عالميًا بارزًا لفئة تحت 19 سنة، وتُقام في القاهرة بمشاركة قوية من مصر ومختلف دول العالم، في منافسات فردية وجماعية.

وتُعد من أهم البطولات في رياضة الاسكواش، حيث تجمع نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم.

تُقام البطولة خلال الفترة من 21 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل، ويشارك فيها 220 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول.