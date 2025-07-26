الجزار: الأهلي تواصل معي لضمي.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الزمالك

شدد محمود الجزار لاعب البنك أن الأهلي تواصل معه للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الجزار عبر قناة أون سبورت 1: "محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي تواصل معي بعد مباراة فريقه ضد البنك الأهلي لكي أعود مرة أخرى ولم أمانع ولم نتحدث في أي شيء آخر".

وأضاف "طلبت من يوسف التواصل مع إدارة البنك الأهلي بسبب امتداد عقدي مع النادي، لكن إذا كنت لاعبا حرا فلن أتأخر أبدا بالموافقة على الانتقال".

وتابع "لا أعرف ما حدث بعد ذلك، لكن بالتأكيد أتمنى العودة للأهلي وأتشرف باللعب له أو للزمالك أيضا هذا شرف".

وواصل "كوني من ناشئي الأهلي لا تمنعني من العودة له أو الانتقال للزمالك لأن أي لاعب يتمنى اللعب لأي من الفريقين عندما تحصل على عرض تدرسه وتقرر الأفضل لك".

وأنهى حديثه قائلا: "الزمالك لم يتواصل معي للانضمام له".

وكان أشرف نصار رئيس البنك الأهلي قد أوضح لـ FilGoal.com مسألة مفاوضات الأهلي لضم الجزار قائلا: " الأهلي لم يتواصل معنا لطلب ضم محمود الجزار".

وأضاف "الفريق يعاني من نقص في خط الدفاع ونحن نريد تدعيم الفريق وليس التفريط في اللاعبين".

وأكمل "بخلاف الأهلي من الصعب التخلي عن الجزار لأي ناد".

ولعب الجزار مع البنك الأهلي هذا الموسم 19 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها هدفا.

وكان الجزار بدأ مسيرته الكروية في نادي الكهرباء وانتقل منه إلى فريق الشباب في الأهلي.

ثم خرج إعارة إلى الجونة قبل أن يرحل بشكل نهائي وينضم من الجونة إلى البنك الأهلي.