أحمد رضا: سعيد بثقة ريبيرو في إمكانياتي

أبدى أحمد رضا لاعب الأهلي سعادته بثقة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق في قدراته ومنحه فرصة المشاركة.

أحمد رضا النادي : الأهلي الأهلي

وتواجد رضا في معسكر الأهلي بتونس والذي انتهى بالفوز 5-0 على البنزرتي التونسي وديا.

وقال أحمد رضا عبر موقع النادي: "حققنا فوائد عديدة في معسكر الفريق، أبرزها زيادة الانسجام بين اللاعبين مع بداية الموسم، إلى جانب التجهيز والإعداد الفني تحت قيادة ريبييرو، وتنفيذ طريقة اللعب وبعض الجوانب الفنية التي يسعى لتطبيقها مع الفريق".

وأضاف "سعيد بثقة ريبيرو في إمكانياتي، ومنحي فرصة المشاركة بشكل تدريجي، وأسعى لأن أكون على قدر هذه الثقة من خلال تنفيذ التعليمات وتقديم أفضل ما لدي سواء في التدريبات أو المباريات".

وأتم "الموسم المقبل سيشهد منافسة قوية على جميع البطولات، والفوز في كل مباراة سيكون هدفا واضحا لجميع اللاعبين، وكثرة العناصر المميزة داخل الفريق حاليا والمنافسة بينهم تصب في مصلحة الفريق في النهاية".

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وانتصر الأهلي على البنزرتي التونسي بنتيجة 5-0 في ثاني مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد في معسكره المقام حاليا في تونس.

سجل أهداف الأهلي: محمود حسن "تريزيجيه" (2) ومحمد شريف وكريم فؤاد وأشرف بنشرقي.

وفاز الأهلي في الودية الأولى خلال معسكره على الملعب التونسي بنتيجة 4-1.