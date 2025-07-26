ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده

السبت، 26 يوليه 2025 - 00:02

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع جول كوندي لاعب الفريق على تجديد عقده.

جول كوندي

النادي : برشلونة

برشلونة

وينتهي عقد كوندي في صيف 2027.

وحسب صحيفة "ليكيب" فإن برشلونة توصل لاتفاق مع اللاعب الفرنسي على تجديد عقده حتى 2030 مع زيادة في راتبه السنوي.

أخبار متعلقة:
باو فيكتور من برشلونة لـ سبورتنج براجا قائمة برشلونة - انضمام راشفورد وجارسيا ضمن 30 لاعبا في الجولة الآسيوية انتهت الأزمة.. برشلونة في طريقه إلى اليابان لبدء جولته الآسيوية انتهاكات جسيمة.. برشلونة يعلن تعليق سفره لليابان

وأفادت صحيفة كالتشيو ميركاتو في وقت سابق، أن باريس سان جيرمان يطمح بالتوقيع مع كوندي، وذلك لعتزيز الفريق حيث يشغل اللاعب الفرنسي العديد من المراكز.

ويريد باريس سان جيرمان دفع 100 مليون يورو لإقناع برشلونة ببيع كوندي، واستغلال مشاكل الفريق المالية.

لكن المشكلة الكبيرة التي تواجه باريس، أن كوندي من الركائز الأساسية للفريق الكتالوني، لذلك سيحاول كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إقناع اللاعب للإنضمام لمشروع الفريق الباريسي.

وانضم كوندي إلى برشلونة صيف 2022 قادمًا من إشبيلية الإسباني.

وشارك اللاعب الفرنسي مع برشلونة هذا الموسم في 53 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف، وصناعة 8 أهداف.

برشلونة باريس سان جيرمان جول كوندي
نرشح لكم
بي بي سي: براءة باكيتا من تهم التلاعب بنتائج المباريات أرناوتوفيش: نفذت وعدي لميهايلوفيتش بالانضمام لريد ستار.. وبكيت هذه الفترة كثيرا آس: جيرونا يحصل على 4 ملايين يورو بعد انتقال فيكتور إلى براجا تقرير يكشف موعد جراحة تير شتيجن في الظهر سبورت: برشلونة يقرر سحب شارة القيادة من تير شتيجن كروشه.. تاجر السيارات صانع ملايين فرانكفورت بمكالمة وتنبأ بتألق مرموش باو فيكتور من برشلونة لـ سبورتنج براجا فوت ميركاتو: سعود عبد الحميد إلى تولوز الفرنسي
أخر الأخبار
بصافرة شاهندة المغربي.. غانا ثالث أمم إفريقيا للسيدات على حساب جنوب إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
بي بي سي: براءة باكيتا من تهم التلاعب بنتائج المباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
سيزامل ميسي.. دي بول إلى إنتر ميامي 2 ساعة | ميركاتو
أرناوتوفيش: نفذت وعدي لميهايلوفيتش بالانضمام لريد ستار.. وبكيت هذه الفترة كثيرا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - في الجول يكشف النظام المقترح لمسابقات موسم 2025-26 2 ساعة | كرة سلة
آس: جيرونا يحصل على 4 ملايين يورو بعد انتقال فيكتور إلى براجا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير يكشف موعد جراحة تير شتيجن في الظهر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - اللقب مضمون.. رباعي مصري في نهائي بطولة العالم للناشئين 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 3 خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية 4 ربيعة: راوغت وسام أبو علي وهذا ما قاله لي حينها
/articles/509974/ليكيب-برشلونة-يتوصل-لاتفاق-مع-كوندي-على-تجديد-عقده