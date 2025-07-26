ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع جول كوندي لاعب الفريق على تجديد عقده.

جول كوندي النادي : برشلونة برشلونة

وينتهي عقد كوندي في صيف 2027.

وحسب صحيفة "ليكيب" فإن برشلونة توصل لاتفاق مع اللاعب الفرنسي على تجديد عقده حتى 2030 مع زيادة في راتبه السنوي.

وأفادت صحيفة كالتشيو ميركاتو في وقت سابق، أن باريس سان جيرمان يطمح بالتوقيع مع كوندي، وذلك لعتزيز الفريق حيث يشغل اللاعب الفرنسي العديد من المراكز.

ويريد باريس سان جيرمان دفع 100 مليون يورو لإقناع برشلونة ببيع كوندي، واستغلال مشاكل الفريق المالية.

لكن المشكلة الكبيرة التي تواجه باريس، أن كوندي من الركائز الأساسية للفريق الكتالوني، لذلك سيحاول كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إقناع اللاعب للإنضمام لمشروع الفريق الباريسي.

وانضم كوندي إلى برشلونة صيف 2022 قادمًا من إشبيلية الإسباني.

وشارك اللاعب الفرنسي مع برشلونة هذا الموسم في 53 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف، وصناعة 8 أهداف.