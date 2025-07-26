في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي

السبت، 26 يوليه 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

كريم فؤاد - الأهلي

لم يتعرض كريم فؤاد لاعب الأهلي لإصابة خلال مواجهة الفريق الودية ضد البنزرتي التونسي.

وذكرت تقارير تعرض اللاعب العائد من الإصابة لقطع في الرباط الصليبي خلال اللقاء الودي الذي انتهى بانتصار الأهلي بخماسية.

وسجل كريم فؤاد هدفا بتصويبة صاروخية في الدقيقة 48 بعد مشاركته في بداية الشوط الثاني.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن كريم فؤاد سليم ولم يتعرض لأي إصابات خلال مواجهة البنزرتي الودية.

ونشر اللاعب بعد ذلك "ستوري" على موقع إنستجرام صورة سخر فيها من تعرضه للإصابة

وغاب كريم فؤاد عن الموسم الماضي بأكمله بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة خلال لقاء الأهلي ضد سموحة في الدوري 2023-24 في مباراة أقيمت في سبتمبر 2024.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها فؤاد لقطع في الرباط الصليبي بعدما تعرض لنفس الإصابة في 2022.

وانتصر الأهلي على البنزرتي التونسي بنتيجة 5-0 في ثاني مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد في معسكره المقام حاليا في تونس.

سجل أهداف الأهلي: محمود حسن "تريزيجيه" (2) ومحمد شريف وكريم فؤاد وأشرف بنشرقي.

وفاز الأهلي في الودية الأولى خلال معسكره على الملعب التونسي بنتيجة 4-1.

ويختتم الأهلي معسكره في تونس يوم الأحد المقبل ثم سيخوض مباراة ودية في مصر يوم الثلاثاء المقبل بعد إلغاء اللقاء الودي ضد النجم الساحلي.

الأهلي كريم فؤاد
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