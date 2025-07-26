في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي

لم يتعرض كريم فؤاد لاعب الأهلي لإصابة خلال مواجهة الفريق الودية ضد البنزرتي التونسي.

وذكرت تقارير تعرض اللاعب العائد من الإصابة لقطع في الرباط الصليبي خلال اللقاء الودي الذي انتهى بانتصار الأهلي بخماسية.

وسجل كريم فؤاد هدفا بتصويبة صاروخية في الدقيقة 48 بعد مشاركته في بداية الشوط الثاني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كريم فؤاد سليم ولم يتعرض لأي إصابات خلال مواجهة البنزرتي الودية.

ونشر اللاعب بعد ذلك "ستوري" على موقع إنستجرام صورة سخر فيها من تعرضه للإصابة

كريم فؤاد يسخر من الأخبار المنتشرة حول إصابته بالرباط الصليبي 📱 pic.twitter.com/mSD12l7koS — FilGoal (@FilGoal) July 25, 2025

وغاب كريم فؤاد عن الموسم الماضي بأكمله بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة خلال لقاء الأهلي ضد سموحة في الدوري 2023-24 في مباراة أقيمت في سبتمبر 2024.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها فؤاد لقطع في الرباط الصليبي بعدما تعرض لنفس الإصابة في 2022.

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وانتصر الأهلي على البنزرتي التونسي بنتيجة 5-0 في ثاني مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد في معسكره المقام حاليا في تونس.

سجل أهداف الأهلي: محمود حسن "تريزيجيه" (2) ومحمد شريف وكريم فؤاد وأشرف بنشرقي.

وفاز الأهلي في الودية الأولى خلال معسكره على الملعب التونسي بنتيجة 4-1.