رئيس نادي الزمالة السوداني: مواجهة الزمالك في الكونفدرالية ستكون تاريخية

يأمل عبد الرحيم حتيلة رئيس نادي الزمالة السوداني في مواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وتأهل نادي الزمالة السوداني لأول مرة في تاريخه إلى الكونفدرالية باحتلال المركز الرابع من بطولة النخبة السودانية.

وقال رئيس نادي الزمالة السوداني عبر قناة DMC: "طموحنا من البداية كان المشاركة القارية، واستطعنا حصد بطاقة التأهل للكونفدرالية، وفي حال واجهنا الزمالك سيكون لقاءً تاريخيا".

وواصل "إذ واجهنا نادي الزمالك؟ قلبي في مكان وعقلي في مكان آخر".

وأكمل "في حال واجهنا الزمالك سنوافق على أن يخوض اللقاء بقميصه الأساسي وسنلعب نحن بالقميص الاحتياطي احتراما له".

وعن اعتزال شيكابالا أجاب: "يشرفني أن يرتدي شعار فريقنا، وشيكابالا لا زال لديه الكثير وحقق بطولة السوبر الإفريقي الموسم الماضي ولكنه اختار الاعتزال في قمة مستواه ونحترم حبه، ويسعدنا أن يكون معنا".

وأتم "من ضمن خططنا التعاقد مع اللاعبين المصريين لتدعيم صفوفنا في الموسم المقبل لأننا نادي حديث العهد بالمشاركات القارية".

وسُمي نادي الزمالة أسوة بالزمالك المصري، وتأسس عام 1967 من قبل مجموعة عاشقة للزمالك، وتم تغيير الحرف الأخير فقط نتيجة اختلاف اللهجات بالمناطق المختلفة.

ومنذ تأسيس النادي يلعب بنفس تصميم القميص المشابه للزمالك.

وتأهل النادي الموسم الماضي للدوري السوداني لأول مرة في تاريخه والآن على أعتاب مشاركة قارية تحدث لأول مرة.