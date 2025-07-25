رئيس نادي الزمالة السوداني: مواجهة الزمالك في الكونفدرالية ستكون تاريخية

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 23:44

كتب : FilGoal

الزمالة السوداني

يأمل عبد الرحيم حتيلة رئيس نادي الزمالة السوداني في مواجهة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وتأهل نادي الزمالة السوداني لأول مرة في تاريخه إلى الكونفدرالية باحتلال المركز الرابع من بطولة النخبة السودانية.

وقال رئيس نادي الزمالة السوداني عبر قناة DMC: "طموحنا من البداية كان المشاركة القارية، واستطعنا حصد بطاقة التأهل للكونفدرالية، وفي حال واجهنا الزمالك سيكون لقاءً تاريخيا".

أخبار متعلقة:
رئيس نادي الزمالة السوداني: الاسم أسوة بالزمالك.. ونتمنى ضم شيكابالا مهما كان عُمره الزمالك يخسر من وادي دجلة وديا بهدف دون رد عمل مع جوميز وجروس.. محمد علاء مترجما ومحللا للأداء في جهاز الزمالك خبر في الجول - عبد الحميد معالي ينضم لمعسكر الزمالك في العاصمة الإدارية

وواصل "إذ واجهنا نادي الزمالك؟ قلبي في مكان وعقلي في مكان آخر".

وأكمل "في حال واجهنا الزمالك سنوافق على أن يخوض اللقاء بقميصه الأساسي وسنلعب نحن بالقميص الاحتياطي احتراما له".

وعن اعتزال شيكابالا أجاب: "يشرفني أن يرتدي شعار فريقنا، وشيكابالا لا زال لديه الكثير وحقق بطولة السوبر الإفريقي الموسم الماضي ولكنه اختار الاعتزال في قمة مستواه ونحترم حبه، ويسعدنا أن يكون معنا".

وأتم "من ضمن خططنا التعاقد مع اللاعبين المصريين لتدعيم صفوفنا في الموسم المقبل لأننا نادي حديث العهد بالمشاركات القارية".

وسُمي نادي الزمالة أسوة بالزمالك المصري، وتأسس عام 1967 من قبل مجموعة عاشقة للزمالك، وتم تغيير الحرف الأخير فقط نتيجة اختلاف اللهجات بالمناطق المختلفة.

ومنذ تأسيس النادي يلعب بنفس تصميم القميص المشابه للزمالك.

وتأهل النادي الموسم الماضي للدوري السوداني لأول مرة في تاريخه والآن على أعتاب مشاركة قارية تحدث لأول مرة.

الزمالة الزمالك
نرشح لكم
الجزار: الأهلي تواصل معي لضمي.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الزمالك خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين بيراميدز وبانيك لضم إيفرتون.. ومدة التعاقد أحمد رضا: سعيد بثقة ريبيرو في إمكانياتي في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي تمهيدا لانقاله لحرس الحدود.. الزمالك يعلن رحيل مهاب ياسر عضو لجنة المحترفين: انضمام رباعي جديد لمنتخب الشباب قبل كأس العالم تقرير تشيكي: بيراميدز مهتم بضم إيفرتون هدف الأهلي السابق ياسين مرعي: أنا أكبر إنجاز بحياة والدي.. والمعسكر ساعدني على الدخول في الأجواء
أخر الأخبار
سيزامل ميسي.. دي بول إلى إنتر ميامي 10 دقيقة | ميركاتو
أرناوتوفيش: نفذت وعدي لميهايلوفيتش بالانضمام لريد ستار.. وبكيت هذه الفترة كثيرا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - في الجول يكشف النظام المقترح لمسابقات موسم 2025-26 21 دقيقة | كرة سلة
آس: جيرونا يحصل على 4 ملايين يورو بعد انتقال فيكتور إلى براجا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير يكشف موعد جراحة تير شتيجن في الظهر 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - اللقب مضمون.. رباعي مصري في نهائي بطولة العالم للناشئين 54 دقيقة | رياضات أخرى
الجزار: الأهلي تواصل معي لضمي.. وهذا موقفي من الانتقال لـ الزمالك 59 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين بيراميدز وبانيك لضم إيفرتون.. ومدة التعاقد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 3 خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية 4 ربيعة: راوغت وسام أبو علي وهذا ما قاله لي حينها
/articles/509971/رئيس-نادي-الزمالة-السوداني-مواجهة-الزمالك-في-الكونفدرالية-ستكون-تاريخية