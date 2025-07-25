عضو لجنة المحترفين: انضمام رباعي جديد لمنتخب الشباب قبل كأس العالم

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 23:28

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - منتخب الشباب

أوضح وسيم أحمد عضو لجنة المحترفين في اتحاد الكرة انضمام رباعي محترف إلى منتخب مصر للشباب الذي يقوده أسامة نبيه.

وقال وسيم أحمد عضو عضو لجنة المحترفين في اتحاد الكرة عبر قناة DMC: "في الوقت الحالي تواجد كريم أحمد لاعب ليفربول بعد توقيع عقده احترافي مع الريدز وكذلك كامرون إسماعيل لاعب أرسنال ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير الفرنسي ومصطفى حسانين مهاجم الهلال السعودي".

وأضاف "عمل اللجنة؟ نحاول استقطاب أفضل العناصر والذين يلعبون بشكل محترف ونوصلهم للأجهزة الفنية ونوصي بتواجدها والقرار للمديرين الفنيين".

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وتابع "لم نعقد حتى الآن جلسة مع أحمد الكاس وسنبدأ وقتها ترشيح اللاعبين لمنتخب الناشئين، وبدأنا العمل مبكرا مع أسامة نبيه لأن الأولوية له خاصة مع اقتراب المشاركة في كأس العالم للشباب لضيق الوقت".

وأتم "بعد بحث كبير جدا في دول العالم، ونصل أيضا لدول من أمريكا الجنوبية وأوروبا، نتواصل مع اللاعبين مزدوجي الجنسية لمعرفة رأيهم في تمثيل منتخب مصر".

ويستعد منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه للمشاركة في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في تشيلي.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادمين.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي المستضيف، ونيوزيلندا، واليابان.

كامرون إسماعيل

قبل أيام، وقع الشاب المصري كامرون إسماعيل لاعب أرسنال على أول عقد احترافي مع المدفعجية، حسبما أعلن النادي.

كامرون إسماعيل ذو الأصول المصرية انضم إلى أكاديمية أرسنال في عام 2021، وتدرج الظهير في فرق الأكاديمية قبل أن يوقع أول عقد احترافي له.

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وقضى الظهير الأيسر معظم الموسم الماضي يلعب مع فريق تحت 18 عاما، حيث شارك في 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 عامًا، لكنه شارك أيضًا في بعض المباريات مع فريق تحت 21 عامًا.

وانضم كامرون إسماعيل لاعب أرسنال لمعسكر منتخب مصر للشباب في أكثر من مناسبة.

Ismail

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن كامرون إسماعيل اللاعب المصري-الإنجليزي مواليد 2006 وظهير أرسنال، قد أبلغ منتخب مصر بموافقته على تمثيل الفراعنة.

كامرون إسماعيل المولود في 22 نوفمبر 2006، يحمل 3 جنسيات، المصرية والنيجيرية والإنجليزية.

Cam'ron Ismail on the bench

وانضم إسماعيل لـ فريق أرسنال تحت 15 عاما في فبراير 2021، ثم تدرج إلى الفريق تحت 16 عاما وتحت 18 عاما.

وفي الوقت الحالي يلعب إسماعيل - 18 عاما - مع فريق تحت 21 عاما.

ثنائي في ليفربول

ووقع الشاب المصري كريم أحمد على أول عقد احترافي له مع ناديه ليفربول، حسبما أعلن النادي يوم الأربعاء.

ويلعب كريم في أكاديمية ليفربول منذ سن السادسة.

ويستطيع كريم أحمد اللعب كمهاجم أو لاعب وسط هجومي

ومثّل كريم أحمد فريق تحت 18 عامًا الموسم الماضي، وأنهى الموسم بسبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

كما شارك في دوري أبطال أوروبا للشباب ضد بولونيا ولايبزيج.

سيقضي كريم أحمد موسم 2025-2026 مع فريق تحت 21 عاما.

والجدير بالذكر أن كريم أحمد يزامل ألفن أيمن لاعب ليفربول الشاب وهو من أصول مصرية أيضا، وانضم كلاهما لأحد معسكرات منتخب مصر للشباب.

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منتخب مصر للشباب أسامة نبيه كامرون إسماعيل كريم أحمد
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