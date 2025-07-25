كروشه.. تاجر السيارات صانع ملايين فرانكفورت بمكالمة وتنبأ بتألق مرموش

بنسبة كبيرة للغاية لم تسمع سابقا عن لاعب يدعى ماركوس كروشه.

لم يلعب للفريق الأول لأي ناد له شهرة واسعة في بلاده ألمانيا حتى نعرفه هنا في 2001 حتى 2014، لذلك بنسبة كبيرة لم تسمع عنه كلاعب كرة قدم.

لكن في هذه الأيام تعالت أصداء أعماله الناجحة في أينتراخت فرانكفورت بسبب عمليات البيع الضخمة وقيادته للنادي كمدير رياضي.

ما علاقته بتجارة السيارات والمكالمة التي جعلته صانعا لأموال فرانكفورت.

لاعب مغمور

كان كروشه يلعب كوسط مدافع أي يعرف التوازن في الملعب، لكن مستواه لم يؤهله لإبراز ذلك لعدم لعبه في أندية لها شهرة واسعة داخل أو خارج ألمانيا.

بدأ الألماني في فريق ريكلينجين قبل أن ينتقل إلى فيردر بريمن، بالتأكيد بريمن له شهرة واسعة لكن انتقال كروشه جاء إلى فريق الشباب.

تدرج كروشه للفئات السنية المختلفة حتى وصل للفريق الثاني ورحل إلى بادربورن في 2001.

واستمر كروشه في بادربورن لمدة 13 عاما حتى الاعتزال في 2014.

ولم يستدع كروشه إلى منتخب ألمانيا الأول أبدا، أبرز إنجاز دولي له هو لعبه مباراة واحدة رفقة ألمانيا تحت 21 عاما.

خطط مختلفة بعد الاعتزال

كان لكروش خطط مختلفة للغاية عقب اعتزاله كرة القدم في 2014.

اتجه كروش عقب اعتزاله مباشرة إلى إنشاء مكتب لإيجار السيارات وبات تاجرا رغبة منه في تطوير مهاراته المتعلقة بإدارة الأعمال، لكن مكالمة استنجادية غيرت مساره.

وقال صاحب الـ 44 عاما لشبكة سكاي سبورتس: "كانت خطتي دائما أن أكون دربا، لكن مكالمة من رئيس نادي بادربورن غيرت خططي في 2017".

أصبح كروشه المدير الرياضي لبادربورن الذي كان يتواجد وقتها في دوري الدرجة الثالثة الألماني وقاده حتى وصل إلى دوري الدرجة الأولى ورحل إلى لايبزيج.

بعد عامين مع لايبزيج رحل كروشه صوب فرانكفورت ليبدأ عهد صناعة المال هناك والشهرة.

مشاكل رغم صناعة التاريخ

تمكن كروشه من صناعة التاريخ رفقة فرانكفورت في أول موسم كامل له بالتتويج ببطولة الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز في 2022، لكن هل تتخيل أن كان هناك مشكلة تلوح في الأفق رغم التتويج مع ناد مثل فرانكفورت؟

من المنطقي ألا توجد مشاكل كبيرة في التتويج خاصة في فرانكفورت لأنه ليس كبايرن ميونيخ على سبيل المثال الذي سيفكر في البطولة التالية مباشرة أو هكذا.

لكن نظرة كروشه كانت مختلفة كليا إذ قال في أغسطس 2024: "كان لدينا متوسط عمر 29 عاما بعد التتويج بالدوري الأوروبي، لكن حاليا متوسط عمر الفريق 23 عاما، إنه تغيير كبير، بالطبع تحتاج إلى لاعبين ذوي خبرة، لكن من ناحية أخرى، تحتاج إلى مواهب شابة يمكنك مساعدتها على التطور".

نقطة لم يذكرها كروشه وهي أن المواهب الشابة هي التي ستصنع الملايين بعد تطويرها وبيعها إلى الأندية "النهائية"، وسنعرف ما هذا المصطلح لاحقا.

بعد عامين فقط من المجد الأوروبي في إشبيلية، لم يتبق سوى ثلاثة لاعبين أساسيين من التشكيلة التي فازت على رينجرز.

تم التوقيع مع 12 لاعبا وعدة آخرين في الشتاء، يبدو الأمر وكأنه مغامرة.

وهنا تحدث كروشة قائلا: "تنفيذ ذلك بسرعة هو مخاطرة، لكن أحيانا يجب أن تأخذ تلك المخاطرة، لقد حققنا النجاح، لكنك تصل إلى نقطة من الأفضل فيها أن تبدأ من جديد، فقدنا الكثير من الخبرة الصيف الماضي، لكننا لا نخاف من ذلك، أدى بنا إلى الفريق الذي لدينا الآن".

"الأندية النهائية"

يرى كروشه أن فراكفورت أصبح مستقرا ماليا بفضل الملايين التي حصل عليها النادي الألماني من بيع لاعبيه.

وقال كروشه: "أسمي باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنام بالأندية النهائية".

وأضاف "نحن ناد في المنتصف يبيع لهذه الأندية النهائية وهذا ليس سببا للإحباط بل العكس تماما هذه خطتهم وويليان باتشو لاعب الفريق مثال على نجاح هذه الخطة وساعدناه على أخذ الخطوة التالية في مسيرته، ماذا بعد؟ نحاول الآن العثور على لاعب آخر مثل باتشو".

وانتقل باتشو إلى باريس سان جيرمان مقابل 40 مليون يورو بعدما تعاقد معه فرانكفورت مقابل 13 مليون يورو قادما من رويال أنتويرب البلجيكي.

الرهان على مرموش

الرؤية الاستباقية هي من أهم المهارة التي يجب أن يتسم بها المدير الرياضي لأي ناد.

الرؤية الاستباقية التي ترى أن لاعب ما لديه المقومات والمهارات والموهبة لتقيدم شيئ مختلف والتعاقد معه بمبلغ زهيد ثم بيعه بمكسب كبير للغاية.

عندما تعاقد فرانكفورت مع الدولي المصري عمر مرموش دون مقابل في صيف 2023 تحدث كروشه قائلا: "بضم مرموش، تعاقدنا مع لاعب ستمنحنا قدراته الهجومية مرونة أكبر".

وشدد "أثبت مرموش جدارته في الدوري الألماني، لكنه في الوقت نفسه لا يزال لديه هامش كبير للتطور".

بالتالي هذه هي الرؤية الاستباقية، لم تهتم الأندية كثيرا وقتها بمرموش ولم تكن الصفقة محل صراعا.

وبعد سنة نصف باعه كروشه إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو.

استراتيجية البيع

يعتمد كروشه في أسلوب عمله على أن جميع اللاعبين قابلين للبيع.

هذه الاستراتيجية بالتأكيد تتسم بالمخاطرة الكبيرة لأنك معرض في أي وقت أن تفقد نجومك، لكن تعويضهم تتم بطريقة أخرى سيتم شرحها لاحقا.

وأوضح كروشه في هذا الصدد وكان وقتها يتفاوض مانشستر سيتي مع ناديه لضم مرموش.

وقال كروشه "مرموش تطور بشكل جيد ولا يزال لديه إمكانيات كبيرة للتطور، لا نريد خسارة العديد من اللاعبين الأساسيين".

وتابع "لكن لا يوجد لاعب في أينتراخت فرانكفورت لا يمكن الاستغناء عنه وبيعه".

متى يبدأ كروشه الميركاتو

عادة ما تبدأ معظم الأندية سوق الانتقالات والاهتمام باللاعبين في شهر مايو أو أبريل، لكن كروشه لديه طريقة وتوقيت مختلفان لبداية الميركاتو.

وأوضح كروشه الأمر قائلا: "علينا أن نكون مبكرين جدا في السوق، علينا أن نكون أفضل من الآخرين لأننا لا نملك هامشا للخطأ".

وتابع "يجب أن نكون أسرع وأكثر كفاءة، لذلك في أكتوبر نكون قد حددنا بدقة من نريد التوقيع معه في الصيف المقبل، هذه ميزة كبيرة لأن الأندية الأخرى لا تكون نشطة في السوق في ذلك الوقت".

وواصل "اللاعبون يشعرون بالانبهار لأنهم عادة ما يتوقعون الاهتمام في أبريل أو مايو، نحن نستغل هذا الوقت لإقناعهم بالانضمام، يمكننا أن نشرح لهم أفكارنا وكيف نريد تحسين نقاط ضعفهم لمساعدتهم على أن يصبحوا لاعبين كبار".

كيف يضم كروشه اللاعبين؟

لا يمكن الاعتماد بشكل كلي على البيانات كطريقة حديثة في تحديد جودة اللاعب.

وكذلك ليس من الصواب الالتزام بالطريقة القديمة في مشاهدة اللاعبين على الشاشة أو من المدرجات في أكثر من مباراة فقط.

بل مزج الطريقة الحديثة والقديمة معا ينتج عنهما طريقة ثالثة تقودك لنتائج أكثر دقة.

وكشف كروشه عن طريقة ضم اللاعبين وقال: "هناك جانب من الإحساس والحظ، لكن أساس كشافتنا يعتمد على البيانات".

وتابع "على سبيل المثال إذا كنا نحتاج إلى قلب دفاع طوله 190 سم وعمره لا يتجاوز 24 عاما وقيمته السوقية لا تزيد عن 5 ملايين يورو، يمكننا العثور عليه بضغطة زر واحدة، وسنحصل على 25 لاعبا ومن هناك نبدأ المشاهدة بالفيديو".

وواصل "نشاهد ما لا يقل عن 10 مباريات، ندرس كيف يلعب أمام فرق تدافع بخط دفاع متأخر، وكيف يبني اللعب ضد فرق تضغط عليه لنرى كيف يتعامل تحت الضغط، نشاهده ضد مهاجم سريع وآخر طويل القامة، الفيديو النهائي مدته 20 دقيقة".

وأوضح "ننشئ أيضا مقطعا مدته خمس دقائق نطلق عليه مقطع الأسلحة، لأنه يركز على نقاط قوة اللاعب، يجب على الكشافين أن يعرضوا علي تلك الأسلحة في خمس دقائق فقط".

وأكمل "هذه العملية تقلص الاختيارات من 25 إلى 8 لاعبين وتستغرق حوالي 10 أيام، ثم ننتقل إلى المشاهدة الحية لمدة 10 أسابيع نتابع هؤلاء اللاعبين ونقارن تقارير جميع الكشافين للحصول على رأي واضح حول كل لاعب".

واستمر "في غضون 12 أسبوعا، يكون النادي مستعدا للتحرك نحو صفقة، وهذا وقت طويل جدا لو حدثت هذه العملية خلال نافذة الانتقالات، لكن ميزة أينتراخت هي أننا نعمل قبل سنة تقريبا، علينا أن نكون مبكرين جدا في السوق".

بذلك يعتمد كروشه بالفعل في عمله على مزيج من الطريقتين القديمة البعيدة عن التكنولوجيا والأخرى الحديثة التي تعتمد على البيانات والأرقام.

لماذا لا تنفق الأموال على الفريق

بالتأكد تسأل نفسك سؤالا منطقيا، لماذا بعد جمع هذه الأموال لا يتم الاستثمار في الفريق بصفقات رنانة وقوية؟

يأتيك الجواب من كروشه نفسه قائلا: "لا يمكننا إنفاق كل ذلك على الفريق، هذا غير منطقي".

وتابع "نستثمر كثيرا في القسم الطبي، والمدربين النفسيين، وخبراء التغذية، وخبراء النوم، ومدربي الأداء، نغطي كل شيء لتطوير اللاعبين الشباب".

حتى الموظفين في الكواليس لهم سعرهم ويتم الاستثمار فيهم، إذ يُعتقد أن نادي برايتون دفع مبلغا من ستة أرقام للحصول على خدمات فلوريان بفاب رئيس القسم الطبي في أينتراخت فرانكفورت، وقال كروشه في هذا الأمر: "كانت صفقة جيدة، إنه طبيب ممتاز".

لا يترك كروشه أي أمر إلا واستثمر فيه لتحقيق أهداف الفريق الذي تأهل بالفعل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد في إنجاز رائع.

أبرز مبيعات كروشه

يعتبر أبرز مبيعات كروشه هو بالتأكيد بيع راندال كولو مواني إلى باريس سان جيرمان مقابل 95 مليون يورو بعد التعاقد معه دون مقابل من نانت.

لماذا ليس هوجو إيكيتيكي إيكيتيكي؟ لأن فرانكفورت تعاقد مع الفرنسي مقابل 31 مليون يورو من باريس سان جيرمان ثم تم بيعه إلى ليفربول مقابل 95 مليون يورو أي الفارق 64 مليون يورو.

وكذلك باتشو الذي باعه كروشه معه مقابل 40 مليون يورو وجاسبر ليندستروم الذي ضمه من بروندبي مقابل 7 ملايين يورو ثم باعه إلى نابولي مقابل 30 مليون يورو.

بذلك أصبح كروشه تاجر السيارات الذي صنع ملايين فرانكفورت بمكالمة ليست في الحسبان.